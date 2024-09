Kasachstan hat auf der Skala der internationalen Rating-Agentur Moody’s die höchste Bewertung in seiner Geschichte erhalten – Baa1 mit einem „stabilen“ Ausblick. Moody’s Rating bewertet die Bonität eines Marktteilnehmers anhand einer standardisierten Skala. Auf diese Weise können Anleger das Risiko eines Geschäftspartners für einen Ausfall bewerten. Am Anfang der Bewertungsskala steht die Bestnote „Aaa“.

„C“ ist die niedrigste Note. Außerdem existieren unterschiedliche Abstufungen innerhalb eines Bewertungsgebiets. Nach Angaben des Ministeriums ist die Heraufstufung der Kreditwürdigkeit Kasachstans auf die kontinuierliche Verbesserung des institutionellen und politischen Umfelds in Verbindung mit einer stetigen wirtschaftlichen Diversifizierung zurückzuführen. Diese Faktoren tragen dazu bei, die wirtschaftliche Stabilität zu stärken und die Tragfähigkeit der Kreditwürdigkeit auf das Niveau von Ländern mit höherem Rating anzuheben. Moody’s stellt Fortschritte in den Bereichen Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung fest und hebt die solide finanzielle Leistung Kasachstans hervor, die durch eine niedrige und sehr erschwingliche Verschuldung gekennzeichnet ist. Neue Reformen, einschließlich der Einführung neuer Haushalts- und Steuergesetze, dürften die Wirksamkeit der Finanzpolitik, die finanzielle Rechenschaftspflicht und die Steuereinnahmen verbessern, heißt es in der Publikation. Die Heraufstufung der Kreditwürdigkeit Kasachstans trägt auch zur Stärkung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität bei und verbessert den Ruf des Landes auf internationaler Ebene.

DAZ