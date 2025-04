„Komm, komm her, mein Junge!“ – Als es den Ruf seines Herrn hörte, wieherte das Pferd laut und stürmte eifrig auf die Stimme zu. Ein Hufgetrappel war zu hören. Der Boden ist im Spätherbst feucht. „Doubler! Gut gemacht, hübscher Junge!“, sagte Wladimir Taubert liebevoll und streichelte seinem Schützling über die im Wind flatternde Mähne. Die Doubler schnaubte und begann anmutig, aber stolz vor dem Mann zu tanzen. „Hier züchten wir mehr Zuchtpferde“, erklärte mir Vladimir Taubert nonchalant.

Warum die Rückkehr?

Die Geschichte von der Rückkehr der Familie Taubert aus Deutschland nach Kasachstan hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Das Zentralfernsehen kam sogar in das Dorf Oschagandy der Region Karaganda, um einen Beitrag über die deutschen Rückkehrer zu drehen. Die Tauberts zeigten den Journalisten ihren Bauernhof und ihr kleines Unternehmen.

„Normalerweise gehen alle dorthin, nach Europa, aber wir gehen zurück. Das ist es, was sie überrascht. Vor allem, wenn sie erfahren, dass die meisten unserer Verwandten in Deutschland leben. Es gibt sogar Leute in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis, die unsere Tat für eine absolute Kuriosität halten“, sagt Wladimir Taubert. „Aber die Weite der kasachischen Steppe lässt sich nicht mit der europäischen Atmosphäre vergleichen. Hier kann man viel freier atmen.“

Betrachtet man die Geschichte des Dorfes von seiner Gründung an, wird der Grund für die Rückkehr der Familie Taubert deutlich: Bis 2002 hieß Oschagandy Krasny Kut. Das Dorf wurde von seinen Gründern, deutschen Siedlern, im Jahr 1908 zu Ehren der gleichnamigen Siedlung an der Wolga so benannt.

„Früher kamen die Deutschen in dieses Land, um ein wohlhabendes Leben zu führen. Sie lebten von ehrlicher Arbeit, pflügten, säten, verliebten sich, heirateten, brachten Kinder zur Welt und zogen sie auf“, sagt Wladimir. „Das ist unsere gemeinsame Geschichte. Die Erinnerung. Mein Heimatland. Und das Mutterland, was immer es auch sein mag, kann nicht verraten und verkauft werden. Das Erste, was wir taten, als wir nach Kasachstan zurückkehrten, war, die Gräber unserer Vorfahren zu besuchen. Ich bin in der UdSSR geboren und aufgewachsen. Ich habe eine andere Mentalität als die Europäer. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Der Hauptgrund für die Rückkehr ist die Nostalgie, das Diktat des Herzens. Ich werde meiner Heimat, meinem Kasachstan, dessen Liebe ich mit der Muttermilch aufgesogen habe, immer treu bleiben.“

Menschen wie Wladimir Taubert werden in der Regel nicht nur als echte Patrioten bezeichnet, sondern auch als starke Geschäftsleute mit Unternehmergeist: ein fleißiger Landwirt und Geschäftsmann, der so ziemlich alles kann. Er stellt sich entschlossen anspruchsvollen Aufgaben und erfüllt sie selbstbewusst, denn er zieht das Konkrete den großen Worten vor. In ihrer Heimatstadt Karaganda betreibt die Familie Taubert einen Bauernhof und einen Raststättenkomplex. Es gibt ein stilvolles, multifunktionales Cafe, vier gemütliche Hotels, ein Badehaus. Es gibt einen Reifenservice und eine Gassäule. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Autobahn von Temirtau nach Astana und zieht die Aufmerksamkeit der vorbeifahrenden Autofahrer auf sich.

„Wir haben das Café 1999 eröffnet, und fünf Jahre später sind wir nach Deutschland gegangen. Aber wir konnten dort nicht lange leben – wir standen vor einer ernsten geistigen und philosophischen Herausforderung. Praktisch alles war falsch – fremd, nicht das Eigene. Schließlich, nach weniger als vier Jahren, kehrten wir nach Kasachstan zurück. Wir konnten es nicht ertragen, von unserem Heimatdorf getrennt zu sein, wir haben es sehr vermisst“, sagt Wladimir Taubert. „Unser Café gibt es nun schon seit vierundzwanzig Jahren. Wir haben es asphaltiert, die umliegenden Gebäude restauriert und einen Parkplatz angelegt.“

Ich frage, wie rentabel das Geschäft ist. Wladimir antwortet, dass alles rentabel ist – das Wort „unrentabel“ ist nicht gebräuchlich. Nicht umsonst hat er das Café „Ak Schol“ genannt, d. h. „Der helle Weg“.

Seine Frau und sein erwachsener Sohn helfen Wladimir, die Grundsätze eines erfolgreichen Geschäfts zu erlernen. Sie entwickeln das Unternehmertum in dem Dorf mit der Akribie und Gründlichkeit, die den Deutschen eigen ist. Nun ja, und natürlich mit dem beharrlichen Bestreben, Kasachstan besser zu machen. Ihre Absichten sind nach wie vor unverändert und lobenswert – es geht um die Hilfe für das Land bei der Entwicklung der Wirtschaft und auch um die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Und hier gibt es keinen Grund zu zweifeln: Wenn Wladimir Taubert etwas beschlossen hat, dann wird es auch so sein.

„Es ist notwendig, das Dorf zu vergrößern und die Peripherie zu entwickeln. Wie unser Präsident Kassym-Schomart Tokajew sagt, müssen wir gemeinsam ein neues Kasachstan aufbauen – das ist die Mission der heutigen Generation für die Zukunft! Das Land befindet sich, wenn ich so sagen darf, in einer Übergangsphase. In den letzten Jahrzehnten hat sich im Bewusstsein der Menschen eine Menge Negativität gebildet – viele Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt: wirtschaftliche Rezession, Hindernisse im Bereich der unternehmerischen Tätigkeit, Schwierigkeiten im Agrarsektor… Aber all das ist korrigierbar und überwindbar. Die Hauptsache ist Einigkeit, ständige Arbeit und aktives bürgerschaftliches Engagement. Um etwas zu haben, muss man ständig arbeiten“, sagt mein Gesprächspartner. „Wir haben zum Beispiel unseren eigenen Bauernhof, auf dem wir Kartoffeln anbauen. Früher waren wir auch in der Viehzucht tätig: Wir hielten hundert Stiere und Pferde. Jetzt sind wir vor allem im Gaststättengewerbe tätig und züchten auch reinrassige Pferde.“

Für Wladimir Taubert ist die Zucht von Orlow-Trabern ein Hobby, wenn auch ein teures. „Eine Art sportliches Interesse“, kommentiert der Geschäftsmann kurz sein Hobby. Er züchtet Pferde, um sich aufzuheitern. Als er jung war, half ihm das Boxen, sich von seinem Alltag abzulenken, und jetzt helfen ihm die eifrigen Pferde perfekt dabei, insbesondere wenn er mit ihnen Trabrennen fährt. Es kommt keine Langeweile auf.

„Obwohl die Orlow-Traber viel Aufmerksamkeit benötigen, passen sie sich problemlos an das kalte Klima im Norden Kasachstans an. Diese einzigartige und seltene Pferderasse ist wunderschön: groß, harmonisch gebaut, anmutig und temperamentvoll“, erklärt Wladimir Taubert. „Und sie sind bemerkenswert gutmütig. Ihre Ernährung basiert auf Gras und Heu. Natürlich geben wir neben dem traditionellen Futter auch Karotten, Zuckerrüben, Melasse, Kuchen, Silage, Eiweiß und Vitamin-Mineral-Zusätze. Wir möchten, dass die Zuchttiere jedes Jahr wachsen und stärker werden.“

Über Patriotismus

Der Umzug nach Deutschland, der die Lebenssituation der Tauberts vorübergehend veränderte, half ihnen, sich der Bedeutung des Wortes „Patriotismus“ voll bewusst zu werden. Wie sich herausstellte, ist seine Bedeutung viel ernster und tiefgründiger, als es vielen Menschen bewusst ist. „Heute ist es in Mode gekommen, das Vaterland aus der Ferne zu lieben, von fremden Ufern aus, mit einem guten Gehalt im Geldbeutel. Aber wir wissen nicht, wie man das macht, und wir wollen es auch nicht wissen“, sagte Wladimir am Ende unseres Gesprächs. Er und seine Familie haben die Lektion des Patriotismus perfekt gelernt – sie helfen einander und ihren Nächsten, den nahen und fernen Nachbarn und Landsleuten.

Autorin: Marina Angaldt.

Übersetzung: Annabel Rosin.