Liebe Freunde, liebe Kollegen!

Einigkeit, Frieden und Harmonie sind die grundlegenden Werte, auf denen eine wohlhabende Gesellschaft aufbaut. Im multiethnischen Kasachstan sind diese Werte zu einer starken Grundlage für Entwicklung und Stabilität geworden, da sie mehr als 100 verschiedene Kulturen, Traditionen und Sprachen unter einem Schanyrak vereinen. Die Volksversammlung Kasachstans spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung dieser Prinzipien und trägt zur Konsolidierung der Gesellschaft und zur Bewahrung einer einzigartigen kulturellen, traditionsreichen und sprachlichen Identität bei.

In diesem Jahr feiern wir den 30. Jahrestag der Volksversammlung von Kasachstan. In diesen drei Jahrzehnten ist die Versammlung zu einem integralen Bestandteil der staatlichen Politik geworden, indem sie konsequent die Grundsätze der nationalen Einheit und der sozialen Harmonie fördert. Wie Kassym-Schomart Tokajew, der Präsident der Republik Kasachstan, feststellte, spielt die Versammlung eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der staatsbürgerlichen Identität und der Konsolidierung der Gesellschaft. Das Staatsoberhaupt betonte, dass Einheit und Solidarität schon immer die wichtigsten Werte und ein ständiger Bezugspunkt für die gesamte staatliche Politik waren und es auch in der Zukunft stets bleiben werden.

Unsere ethnokulturellen Vereinigungen bewahren nicht nur die Traditionen und die Kultur ihrer Volksgruppen, sondern nehmen auch aktiv am öffentlichen Leben teil und tragen so zur Entwicklung eines Geistes des Vertrauens und der Toleranz bei.

Dieses Jubiläum ist ein bedeutendes Ereignis, das den zurückgelegten Weg und die erzielten Erfolge symbolisiert. Wir sind mit einem starken gesetzlichen Rahmen und vielen erfolgreichen Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur und Sozialpolitik angetreten. Kasachstan ist ein Beispiel für gegenseitigen Respekt und kulturelle Vielfalt, effektive interethnische Zusammenarbeit, soziale Stabilität und Zusammenhalt.

Ich gratuliere Ihnen herzlich zum 30. Jahrestag der Volksversammlung von Kasachstan! Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, neue Erfolge und Errungenschaften auf dem Weg zur Stärkung der Einheit und Eintracht in Kasachstan. Möge unsere gemeinsame Arbeit positive Ergebnisse bringen und Kasachstan ein Beispiel für Harmonie und Solidarität für die ganze Welt bleiben.

Mit freundlichen Grüßen,

Marat Asilchanow,

Stellvertretender Vorsitzender der Volksversammlung Kasachstans.