Dies ist ein Fehldruck. Hier wurden sechs Schachfiguren vertauscht eingezeichnet (3 Vertauschungen). Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Zu beachten ist, dass sich alle Bauern auf den Linien korrekt gegenüber stehen, ob alle Türme ihre Eckbereiche verlassen konnten, dass die Läufer die richtige Feldfarbe haben bzw. auch hinausziehen konnten und ob ein eventuelles Schachgebot auch legal ist. – Zu vertauschen sind wBe7 mit sBe3 (richtig ist also wBe3 und sBe7), sLg5 mit sBg7 (wegen des bereits hinaus gezogenen sLf8, richtig ist also sLg7 und sBg5), zwangsläufig nun für eine korrekte Turmstellung wKb1 mit wTc3 (richtig ist also wKc3 und wTb1). Nicht tauschbar wären hier wK/wTe5, wBa3/sSa4 oder wT/sLa2 wegen illegalem Schachgebot oder illegaler schwarzer Läuferstellung.