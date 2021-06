Der weiße König ist noch so einzusetzen, dass Schwarz nun einzügig matt setzen kann. – Welche der hier fehlenden Bauern konnten niemals umgewandelt haben?

wKd3, Matt z.B. mit sDg3 matt. Weiß zog zuletzt Kc2xsSd3 aufgrund Abzugsschach sSb2-d3+. sLc8 wurde einst auf c8 geschlagen. Damit sind alle 16 schwarzen Figuren erklärt. Die fehlenden 3 sB (von f7, g7, h7) hatten einst umgewandelt: in sS, sD und sLd5. Kein wB hatte also jemals geschlagen. Daraus folgt: Nur die weißen b- und d- Bauern konnten niemals umgewandelt haben (wegen sBb7, sBd7). – Weiß hat 2 eindeutige Wandlungsfiguren (2 wT), wBb2 und wBd2 waren geschlagen worden. Wenn z.B. die fünf sB auf dem Brett 5 Schlagfälle getätigt hätten, konnten die weißen a-, c- und e-Bauern umgewandelt haben (z.B. in wT, wT, wD), nicht mehr aber der weiße f-Bauer. – Machten die 5 sB nur 3 Schlagfälle (z.B. sBc7 zieht direkt nach c5), konnten die weißen a- und e-Bauern wandeln (in 2 wT), nicht aber der weiße c-Bauer, danach schlug der schwarze f-Bauer z.B. einen wS auf der e-Linie (für eine Wandlung auf e1), dann wandelte der weiße f-Bauer um (auf f8), womit nun den schwarzen g- und h-Bauern wieder drei Schlagobjekte zur Verfügung stehen (um auf f1 umwandeln zu können).