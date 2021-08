Wer sind die drei Unbekannten auf a5, d4 und e6?

wKe6, sKa5 und wSd4. – wKa5? Unmöglich (illegales Schach). – wKd4? Unmöglich, da sonst beide Könige im Schach stünden. Also: wKe6. sKd4? Unmöglich (illegales Schach). Also: sKa5. Nur ein Springer konnte das Feld d4 bezogen haben. sSd4? Unmöglich (beide K im Schach). Also: wSd4.