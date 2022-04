Beim letzten Zug wurde ein Läufer geschlagen. Auf welchem Feld?

Bei Schwarz fehlen B und weißfeldriger L. Der schwarze e-Bauer hätte einst in einen weißfeldrigen L auf f1 umwandeln können (der weiße f-Bauer wurde vorher aus dem Weg geräumt), doch zuletzt wBh3 schlägt Original- oder Wandlungsläufer auf g4 bzw. wKxsLf5 wären illegal gewesen. Auch wD, wS und restliche wB konnten zuletzt einen weißfeldrigen sL legal nicht geschlagen haben. Zuletzt wurde also ein wL geschlagen. – Der weiße f-Bauer schlug den schwarzen e-Bauern und wandelte auf e8 um in einen weißfeldrigen wL. Illegal wären nun zuletzt sTe5xwLe6 oder sSd4xwLe2. Der schwarze Springer b3 schlug den wL zuletzt auf Feld b3.