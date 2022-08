Zwei falsch eingezeichnete Schachfiguren gehören in Wirklichkeit auf h3 und a8. Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Beide K stehen im Schach. Bei Schwarz fehlen S und T. Weiß hat 14 Figuren, darunter einen Wandlungsturm, also fehlen hier 2 Bauern (oder deren eventuell mögliche Wandlungsfiguren). – wKa8? Illegal, und beide K stehen im Schach. – wLa8 (vormals auf g4)? Dieser wL stammt vom a-Bauern, der um den schwarzen a-Bauern herum geschlagen hatte (sS, sT). Das Schachgebot für Weiß erklärt sich nun durch sBe4xwBf3 e.p.+. Davor geschah (mit wBf2, wBh4 umgesetzt nach h3, sKg5 und wSf7+): sKf5+ (Abzugsschach), wBf2-f4. Nun aber sieht man: Der weiße Wandlungsturm (vom e-Bauern) wäre nie realisierbar gewesen. – wLa8 und wKh3? Illegal wegen des dritten (nicht machbaren) Schlagfalls bei Weiß durch sLf1xg2+. Also: Der wK und der wLg4 können nicht umgesetzt werden. Und daraus folgt: sKa8, sSh3 (für das Abzugsschach vor dem En-passant-Schlagfall). Der weiße a-Bauer hatte einst (z.B.) den sT auf der b-Linie geschlagen und wurde dann selbst vom schwarzen c-Bauern (jetzt auf b4) geschlagen. Der weiße e-Bauer schlug auf der d-Linie den sS und wandelte um auf d8 in wT.