Die schwarze Dame ist soeben vom Brett gefallen. Setzen Sie diese wieder ein. – Es gibt zwei Lösungen, die beide gefunden werden sollen.

Teilen mit:

Insgesamt waren 4 Weiße und 3 Schwarze geschlagen worden (weißer g-Bauer, 2 wS, wLc1 sowie schwarzer d-Bauer, weißfeldriger sL, sT). – Der sK steht in einem (zunächst illegal wirkenden) Doppel-Schachgebot durch wT und wL. Das wäre aber erklärbar mit dem Abzugsschach wKe4xsLd3+. Davor geschah das Abzugsschach sLc4-d3+. Damit aber dieses Läufer-Abzugsschach möglich sein konnte, muss der wTc1 noch neutralisiert werden, der ja sonst dem sK ebenfalls Schach bieten würde. Daraus folgt:. Es könnte aber auch alles so geschehen sein: Der weiße g-Bauer wandelte um auf g8 in eine wD (hierzu sL und sT geschlagen). Diese weiße Wandlungsfigur steht später auf b4, der weiße c-Bauer ist noch auf c5, der wK auf e4, der schwarze d-Bauer ist noch auf d7, und die sD steht z.B. auf c3. Dann geschah: sDc3xwDb4+, wKe4-d3+ (Abzugsschach), sBd7-d5, und der letzte Zug war nun wBc5xsBd6 e.p.+. Daraus folgt:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia