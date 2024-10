Durch Umfärben einer Schachfigur wird diese illegale Stellung legal. Welche Figur muss umgefärbt werden?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Auf dem Brett sind 13 Weiße und 15 Schwarze. Da beide Parteien noch ihre 8 Bauern haben, kann hier keiner umgefärbt werden. Alle Bauern zusammen belegen mindestens 3 Schlagfälle: 2 Schlagfälle durch weiße Bauern und 1 Schlagfall durch einen schwarzen Bauern oder 3 Schlagfälle allein nur durch schwarze Bauern. Aber der wTh1 kann kein Schlagobjekt für schwarze Bauern gewesen sein. Daraus folgt: Die jetzige Stellung auf dem Brett ist schlagfalltechnisch betrachtet illegal (nicht machbar). – Umfärben wSa4 oder wTb3 oder sTb7/d3 oder wLf1/g5 oder sLg7? Das wären dann illegale Wandlungsfiguren. – Umfärben sSb8/c5? Illegales Schachgebot für Schwarz. Daraus folgt: Die sDf7 muss umgefärbt werden in wDf7. – wTh1 wurde einst in seinem Eckbereich geschlagen, schwarzer d-Bauer schlug wS auf e-Linie, die weißen a- und b-Bauern (jetzt auf b6 und a7) schlugen sL und sD. Auf dem Brett stehen also berichtigterweise 14 Weiße und 14 Schwarze.