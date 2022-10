Du lebst in Almaty, sprichst gut Deutsch und hast Interesse an Journalismus? Du interessierst dich für Zentralasien als Region und möchtest darüber Multimedia-Content unter professioneller Begleitung erstellen? Dann bewirb dich für die Teilnahme an unserem Herbst-Workshop!

Im Rahmen ihrer diesjährigen Zentralasiatischen Medienwerkstatt (ZAM) sucht die Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) Teilnehmer für einen journalistischen Workshop mit Exkursion. Wir besuchen Partnerorganisationen und -einrichtungen, lernen deren Tätigkeiten und Projekte kennen, und führen Interviews mit Verantwortlichen. Die Teilnehmer bekommen eine Einführung in das journalistische Arbeiten und erstellen Multimedia-Inhalte für die DAZ, die unter den Namen der Autoren veröffentlicht werden.

Wann und wo?

Der Workshop findet am Freitag, den 21. Oktober, ganztägig statt. Wir begrüßen euch im Deutschen Haus und nehmen euch im Laufe des Tages auch auf eine kleine Exkursion mit.

Wer kann teilnehmen?

Die Ausschreibung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten sowie Absolventinnen und Absolventen aus Almaty. Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens B1) sind erwünscht.

Wie läuft die Bewerbung?

Bewerben kann man sich einfach mit einem Lebenslauf.

Warum lohnt sich die Teilnahme?

Die Teilnehmer gewinnen Einblicke in die Erstellung journalistischer Multimedia-Inhalte. Die Inhalte, die sie im Anschluss an die Exkursion produzieren, werden auf der Seite der DAZ und in ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Ihr vernetzt euch mit anderen interessanten jungen Leuten, die in einem deutschsprachigen Kontext unterwegs sind.

Die Kosten für Verpflegung (Mittagessen, Snacks, Getränke) übernimmt die DAZ. Außerdem wird den Teilnehmern die nötige technische Ausrüstung während des Workshops zur Verfügung gestellt.

Interessiert? Dann melde dich bei uns unter redaktion@daz.asia!

Die Zentralasiatische Medienwerkstatt (ZAM) ist ein Projekt, das vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.