Auf dem nationalen Olympia-Trainingsstützpunkt im Gebiet Almaty hat die offizielle Abschiedszeremonie für die kasachische Nationalmannschaft zu den XXXIII. Olympischen Sommerspielen stattgefunden.

Von dort brechen die Athleten nun auf nach Paris, wo die Hauptstarts der verschiedenen Disziplinen vom 26. Juli bis 11. August stattfinden werden. Kasachstan wird mit 80 Athleten vertreten sein, die in 25 Sportarten um 81 Medaillensätze kämpfen werden.

Es ist bereits das achte Mal, dass Kasachstan mit einer nationalen Auswahl an den Olympischen Spielen teilnehmen wird. Zudem werden erstmals Athleten des Landes in den Disziplinen Breaking (auch bekannt als Breakdance) und Badminton auftreten. Amir Zakirov wird Kasachstan beim Breaking vertreten, das zugleich erstmals als Disziplin bei Olympischen Spielen ausgetragen wird. Dmitri Panarin wird am Badminton teilnehmen.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet am 26. Juli auf der Seine in Paris statt. An dem Wettbewerb werden mehr als 10.000 Athleten aus 205 Ländern teilnehmen. Sie werden in 32 Sportarten um 329 Medaillensätze kämpfen.

DAZ

