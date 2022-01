Die Truppen der OVKS-Staaten haben ihren Abzug aus Kasachstan vollendet. Das verkündete Olschas Husainow, der Vorsitzende der Abteilung für internationale Zusammenarbeit im kasachischen Verteidigungsministerium, am Mittwoch.

„Heute wurde der Abzug der kollektiven Friedenstruppen der OVKS aus Kasachstan abgeschlossen“, erklärte er wörtlich. Das letzte Flugzeug mit Personal und Ausrüstung habe Almaty verlassen. Die Mission ist damit beendet, die Soldaten aus den Teilnehmerländern Russland, Belarus, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan kehren in ihre Heimat zurück. Der Abzug hatte, wie von Präsident Tokajew in seiner Maschilis-Rede vergangene Woche angekündigt, am 13. Januar begonnen.

Tokajew hatte am 6. Januar angesichts der Unruhen im Land das Bündnis um Unterstützung gebeten. Die Mitgliedsländer waren der Bitte unter Berufung auf die Punkte 2 und 4 des Vertrags „Über kollektive Sicherheit“ nachgekommen. Ihre Aufgabe bestand in erster Linie darin, strategisch wichtige Gebäude an den Orten des Geschehens zu sichern. Es war bislang das erste Mal, dass das Bündnis auf einen Hilferuf eines Mitgliedstaates hin Truppen entsandt hatte.