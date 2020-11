In diesem Video informiert euch das DAZ-Team über das Projekt „Unterstützung von Studenten und Deutschlehrern“. Das Projekt zielt darauf ab, junge Menschen, insbesondere aus einkommensschwachen Familien, teilweise oder zu 100 Prozent beim Bildungserwerb zu unterstützen.

Junge Menschen, die finanzielle Unterstützung in der Ausbildung erhalten, beteiligen sich aktiv am Leben der Gesellschaft der Deutschen „Wiedergeburt“ vor Ort, in den Regionen, als Freiwillige, Veranstalter, aktive Mitarbeiter des Deutschen Jugendclubs u. a. Jedes Jahr wächst die Zahl der jungen Menschen, die Unterstützung in der Ausbildung erhalten haben. Inzwischen sind das 150 junge Menschen in ganz Kasachstan.

