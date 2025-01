Unter dem Begriff ehrenamtliche Tätigkeit versteht man Engagement, wenn man freiwillig und ohne Vergütung Arbeit leistet. Man kann ehrenamtlich in vielfältigsten Bereichen tätig sein, um dort etwas Gutes zu tun. Die ehrenamtliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl der Gesellschaft und man kann sie daher auch das bürgerschaftliche Engagement nennen. Wenn wir helfen, helfen wir uns selbst, glücklich zu sein. Aida Yestemessova ist 25 Jahre alt und hat ein Studium der Ökologie abgeschlossen. In einem Interview erzählt sie über ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Frau Yestemessova, worin äußert sich ehrenamtliche Hilfe?

Ich meine, sie äußert sich beispielsweise, wenn man Tiere rettet und sich danach um diese Tiere kümmert. Zusätzlich teilt man die Informationen über die aufgefundenen Tiere in allen Gruppen und Chats mit, zum Beispiel, wenn jemand eine Katze oder einen Hund verloren hat. Die Volontäre helfen mit Informationen, wenn man zum Beispiel einen Blutspender für eine Katze oder einen Hund finden soll. Und sie helfen in den Tierheimen mit dem Aufräumen. Sie bieten auch materielle Unterstützung in Form von Buden, Windeln oder Futter an. Die Volontäre sind auch im Tierschutz aktiv, da sie immer gegen die Misshandlung von Tieren vorgehen und sich an die Polizei wenden, wenn ein solcher Fall registriert wurde. Freiwillige füttern auch herrenlose Tiere und suchen für sie ein Zuhause.

Worin äußert sich konkret Ihre ehrenamtliche Hilfe?

Meine freiwillige Tätigkeit besteht erstens darin, dass ich versuche, den Rentnern zu helfen. Ich habe von einem Freund, der auch ein Volontär ist, und von ihm habe ich erfahren, wie man den Rentnern helfen kann. Ich habe mich in der Chat-Gruppe der Stiftung „Gute Taten“ angemeldet. Das ist eine sehr wunderbare Stiftung, die etwa 100 alleinstehende Rentner unterstützt.

Ich versuche auch, Tieren zu helfen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Ich bin Mitglied der „Freiwilligengruppe.kz“, wo wichtige Informationen über Tiere verbreitet werden. Ehrenamtliche helfen mit Geldspenden, wenn ein Tier in die Klinik kommt und die Behandlung in der Klinik bezahlt werden soll. Meistens kommt es vor, dass die Geldmittel für die Behandlung der Tiere oder für ihre Unterkunft in kleinen Mengen von vielen Spendern angesammelt werden.

Warum haben Sie sich entschieden, Volontärin zu werden?

Ich bin seit ungefähr einem Jahr ehrenamtlich tätig. Es ist spontan passiert. Ich habe auf Instagram gesehen, dass ein kranker Kater Hilfe braucht. Ich habe anschließend den Kater von der Straße abgeholt und in eine Tierklinik gebracht. Dem Kater gab ich den Namen Prinz. Leider hat er nicht überlebt. Und so begann ich, Gruppen von Tieren zu folgen, die Hilfe brauchten. Anschließend wurde ich dann in die Gruppe der Freiwilligen aufgenommen.

Was gefällt Ihnen am meisten an der ehrenamtlichen Tätigkeit?

Am liebsten helfe ich den Tieren und beobachte, wie sich ihr Leben verändert. Ich bin sehr ermutigt von Menschen, die sich auch mit Tieren beschäftigen, weil ich glaube, dass unsere vierbeinigen Freunde alles fühlen und alles verstehen. Sie ertragen den Verrat sehr schwer, aber sie glauben dem Menschen, egal was passiert. Wir sollten von Tieren lernen.

Erzählen Sie bitte über Ihren interessantesten oder schwierigsten Fall bei der Tierhilfe.

Tatsächlich sind alle Fälle sehr traurig, da man die Tiere schon im kritischen Zustand findet. Zum Beispiel, ein Hund Markisa wurde von anderen Hunden verletzt und brauchte Hilfe. Dank Angelika, Galina und Alan, der die Behandlung bezahlte, wurde Markisa gerettet. Was die Schwierigkeiten angeht, kann ich sagen, dass es emotional schwierig ist, jemanden in der Not zu sehen. Es gibt aber auch ein anderes Problem: Viele Volontäre helfen sehr oft aus ihren persönlichen Mitteln, daher haben viele von ihnen Schulden und Kredite.

Gibt es ehrenamtliche Gemeinschaften in unserem Land?

In jeder Stadt gibt es ehrenamtliche Gemeinschaften und Gruppen. Es ist wichtig zu sagen, dass verschiedene Stiftungen oft den Tieren helfen, die man in einem kritischen Zustand gefunden hat. Wenn man unsere lokalen Tierheime oder Stiftungen für Tiere unterstützen möchte, dann kann man auf Kaspi.kz im Abschnitt „Zahlungen-Wohltätigkeit“ nach eigenem Ermessen einen beliebigen Betrag spenden. Tierheime brauchen oft Hilfe bei Transport, Medikamente, Futter oder bei Aufräumarbeiten. Ich denke, dass man Freude hat, wenn man zu helfen versucht. Denn es gibt nichts Besseres, als glückliche Katzen und Hunde zu sehen.

Das erinnert mich an ein Zitat aus dem Werk von F.M. Dostoevsky „Die Brüder Karamasow“ ist: „Wie gut das Leben ist, wenn man etwas Gutes und Rechtmäßiges tut!“

Arbeiten Sie mit Tierkliniken zusammen?

Ja, ich arbeite mit vielen Tierkliniken in Almaty zusammen. In den Kliniken wurden viele obdachlose Tiere gerettet und geheilt. Wenn man plötzlich selbst helfen und ein streunendes Tier in eine Tierklinik bringen will, ist es wichtig, vorher mit den Kliniken alles zu besprechen. Beispielsweise muss geklärt sein, ob es eine Infektionsabteilung in der Klinik gibt, da nicht in allen Tierkliniken Tiere mit einer Infektion behandelt werden. Man kann auch fragen, ob es in der Klinik einen Rabatt für streunende Tiere gibt.

Was passiert mit obdachlosen Hunden nach deren Sterilisation? Wo leben sie, wer kümmert sich um sie?

Hunde werden nach der Sterilisation, Impfung und Dressur mit einem Clip am Ohr wieder frei gelassen. Leider gibt es für sie keine besonders guten Bedingungen, um irgendwo Unterschlupf zu finden und dort zu leben und vielleicht sogar von speziellen Diensten gefüttert zu werden. Dennoch helfen viele Einwohner unserer Stadt und füttern diese

Hunde.

Erzählen Sie bitte über Häuser für Katzen in unserer Stadt. Welche Bedingungen muss man erfüllen, um sie zu installieren?

Katzenhäuser werden mit einer Erlaubnis des Akimats installiert und die Einwohner sollten der Installation eines solchen Hauses im Hof zustimmen. Für jedes Katzenhaus ist ein Freiwilliger zuständig, der sich um die Sauberkeit des Hauses kümmert. Ich finde, dass das eine gute Idee ist, da sich eine Katze in einem solchen Haus vor schlechtem Wetter, Bedrohungen oder Gefahren verstecken kann.

Was sollte sich auf Regierungsebene gegenüber Tieren ändern?

Ich würde mir wünschen, dass Tierheime vom Staatshaushalt unterstützt werden, da es sehr gute Tierheime gibt, in denen die Tiere wirklich geliebt werden und wo man sich um unsere vierbeinigen Freunde kümmert. Und wenn wir Tierrettungsdienste hätten, wäre es leichter, den Tieren zu helfen.

Was kann jeder tun, um die Situation von obdachlosen Tieren zu verbessern?

Um die Situation von streunenden Tieren zu verbessern, muss man sie sterilisieren, registrieren und bei Notwendigkeit in Tierkliniken behandeln. Wenn der Besitzer sein Haustier wegwirft oder das Tier unter schrecklichen Bedingungen hält, ist es notwendig, diesen Besitzer zur Verantwortung zu bringen, mindestens eine Geldstrafe auszuschreiben. Man soll die Tiere schützen.

In der Gesellschaft ist es notwendig, eine humane Haltung gegenüber Tieren zu erziehen. Gehen Sie bitte nicht an einem Tier vorbei, das die Hilfe braucht. Geben Sie bitte den obdachlosen Tieren Futter und etwas zu trinken. Jagen Sie die Tiere bei Frost nicht auf die Straße. Seien Sie einfach freundlich und gutherzig zu denen, die schwächer sind und die die Hilfe von Menschen brauchen.

Man soll den Kindern beibringen, dass man die Tiere nicht verletzen darf, da sie alles fühlen.

Eine einzelne Person kann nicht alles ändern, aber wenn viele Menschen ihre Anschauungen zu den Tieren ändern und humaner werden, ändert sich vieles zum Besseren.

Wie sehen Sie die Volontärarbeit in Zukunft?

Ich hoffe, dass sich in der Zukunft mehr Menschen für Freiwilligenarbeit interessieren und daran beteiligt sein werden. Je mehr Freiwillige es gibt, desto leichter ist es, mehr Menschen und Tieren zu helfen.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg bei Ihrer weiteren Freiwilligenarbeit!

Das Interview hat Luisa Vatutina durchgeführt und (mit Unterstützung von Jamilya Tokhtarova) übersetzt.