In der Gestaltung des einzigartigen Modells der kasachstanischen Einheit nimmt die Volksversammlung Kasachstans (ANK) eine Schlüsselrolle ein. Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Umsetzung der staatlichen Nationalitätenpolitik, die Wahrung der gesellschaftspolitischen Stabilität in der Republik Kasachstan und die Steigerung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit von staatlichen und zivilen Institutionen im Bereich der interethnischen Beziehungen. Um zu seiner heutigen Bedeutung zu gelangen, durchlief das Organ zahlreiche Stationen eines Entwicklungsprozesses.

• 1. März 1995 – Erlass des Präsidenten zur Schaffung einer neuen Institution – der Volksversammlung Kasachstans mit dem Status „konsultativ-beratendes Organ“ beim Staatsoberhaupt. Dieses historische Datum wurde ein neuer Maßstab für die Errichtung eines souveränen, unabhängigen Kasachstans sowie für die Verkörperung der Idee des Friedens, der Einigkeit und der gesellschaftlichen Eintracht und Verständigung des Volkes Kasachstans.

• März 1995 – Der Präsident nimmt an der Eröffnung der ersten Gründungssitzung der Volksversammlung Kasachstans unter dem Motto „Für Frieden und Eintracht in unserer gemeinsamen Heimat“ teil. Mit Beginn der Tätigkeit der Volksversammlung erhielten die Vertreter aller in Kasachstan ansässigen Ethnien erstmals die Möglichkeit, ihre Traditionen und ihre eigene Sprache auferstehen zu lassen.

• Juni 1995 – II. Sitzung der Volksversammlung; Motto: „Rückblick auf den zurückgelegten Weg sowie Blick auf die zukünftige demokratische Reformierung der Gesellschaft.“

• April 1996 – III. Sitzung der Volksversammlung; Motto: „Gesellschaftliche Verständigung und Eintracht als Grundlage der demokratischen Entwicklung Kasachstans.“

• Juni 1997 – IV. Sitzung der Volksversammlung; Motto: „Historisches Gedächtnis, nationale Eintracht und demokratische Reformen als Entscheidung der Bürger Kasachstans.“

• Januar 1999 – V. Sitzung; Motto: „Nationale Eintracht und Verständigung als Grundlage für Stabilität und Entwicklung in Kasachstan.“

• Dezember 1999 – VI. Sitzung; Motto: „In Freundschaft und Eintracht in das 21. Jahrhundert.“

• Dezember 2000 – VII. Sitzung; Motto: „Die geistige kulturelle Entwicklung des Volkes als Grundlage der Festigung der staatlichen Unabhängigkeit Kasachstans.“

• Oktober 2001 – VIII. Sitzung; Motto: „Zehn Jahre Unabhängigkeit Kasachstans: Frieden, Fortschritt und gesellschaftliches Einvernehmen.“

• November 2002 – IX. Sitzung; Motto: „Die Entwicklungsstrategie der Volksversammlung Kasachstans: nationale Eintracht und Verständigung, Sicherheit und Frieden.“

• Dezember 2003 – X. Sitzung; Motto: „Das Kasachische Modell der multiethnischen Eintracht: Erfahrungen, Praxis und Perspektiven.“

• November 2005 – XI. Sitzung; Motto: „Zehn Jahre Frieden, multiethnisches Einvernehmen und Entwicklung.“

• Oktober 2006 – XII. Sitzung; Motto: „Heimat in jedermanns Herzen.“

• Mai 2007 – In die Verfassung der Republik Kasachstan wurden eine Reihe von Korrekturen eingebracht. Der Volksversammlung Kasachstans wurde außerdem ein Verfassungsstatus eingeräumt; gleichzeitig wurde ihr das Recht zuerkannt, neun Abgeordnete in der Maschilis (Unterhaus im Parlament) zu wählen, was die gesellschaftlich-politische Stellung der Volksversammlung entscheidend stärkte.

• August 2007 – XIII. Sitzung; Motto: „Wir brauchen eine Konsolidierung der Gesellschaft um die wichtigsten nationalen Prioritäten herum, welche sind: Frieden, Stabilität und Verständigung.“

• Oktober 2008 – XIV. Sitzung; Motto: „Die Stärke des Landes liegt in der Einheit des Volkes!“ Annahme des Gesetzentwurfes „Über die Volksversammlung Kasachstans“, welcher die normative Regelung der Tätigkeit und Struktur derselben auf Gesetzesgrundlage wie auch deren Verortung und Rolle im gesellschaftlich-politischen System des Landes sowie die Umsetzung der verfassungsgemäßen parlamentarischen Vertretung festschrieb.

• Oktober 2009 – XV. Sitzung; Motto: „Die nationale Einheit – unsere strategische Entscheidung“. Auf Anordnung des Staatsoberhauptes wurde ein wissenschaftlicher Expertenrat der Volksversammlung Kasachstans ins Leben gerufen. In allen Regionen wurden an den Universitäten wissenschaftliche Expertengruppen der Volksversammlung gegründet.

• April 2010 – Die Doktrin der nationalen Einheit Kasachstans wurde gebilligt.

• Oktober 2010 – XVI. Sitzung; Motto: „Die Volksversammlung Kasachstans: Vertrauen, Tradition, Transparenz und Toleranz.“

• April 2011 – XVII. Sitzung; Motto: „Unabhängiges Kasachstan: 20 Jahre Frieden, Eintracht und Entwicklung.“ Im Jahr 2011 wurde per Erlass vom Präsidenten eine Bestimmung über die Volksversammlung verabschiedet, in dem der Status und die Vollmachten der Volksversammlung sowie ihre gesellschaftliche Struktur verankert wurden. Des Weiteren wurde die Infrastruktur der Volksversammlung festgeschrieben, ihre Integration in die Zivilgesellschaft und in den Staatsapparat gewährleistet. An der Akademie für Regierungsverwaltung beim Präsidenten der Republik Kasachstans wurde ein Zentrum zum Studium multiethnischer und multikonfessioneller Beziehungen im zentralasiatischen Raum gegründet, welches als Arbeitsorgan des wissenschaftlichen Expertenrates fungiert. Darüber hinaus wurde der Journalistenclub der Volksversammlung gegründet.

• Januar 2012 – XVIII. Sitzung; Motto: „Außerordentliche Wahlen der Abgeordneten zur Maschilis, die von der Volksversammlung Kasachstans gewählt werden.“

• April 2012 – XIX. Sitzung; Motto: „Der Weg Kasachstans – Stabilität, Einheit und Modernisierung.“

• April 2013 – XX. Sitzung; Motto: „Die Strategie ‚Kasachstan 2050‘: Ein Volk, ein Land, ein Schicksal.“

• Seit 1. März 2014 wurden im Rahmen des Projektes „Landkarte des Friedens und der Verständigung“ mehrere Tausend soziale Veranstaltungen in der ganzen Republik durchgeführt. Die sozial schwachen Bevölkerungsschichten erhielten Hilfeleistungen in Form von materieller Unterstützung, Lebensmittelpaketen, Haushaltstechnik und medizinischen Geräten, Arzneimitteln und Kleidung.

• April 2014 – XXI. Sitzung; Motto: „Die Strategie ‚Kasachstan 2050‘: Eine Kultur des Friedens, der Spiritualität und der Eintracht“. Im Jahr 2014 wurde die Staatliche Einrichtung „Kogamdyk kelisym“ beim Präsidenten der Republik als Organisation zur Sicherung der Tätigkeit in der Volksversammlung gegründet. In den Regionen wurden kommunale staatliche Einrichtungen der „Kogamdyk kelisym“ bei den Akimaten (Gouvernements) gegründet.

• Am 6. Februar 2015 fand die feierliche Eröffnungszeremonie zum „Jahr der Volksversammlung Kasachstans“ statt, des Weiteren wurden neun Wettbewerbe in der Republik gestartet sowie die Flagge zum gleichnamigen Festjahr gehisst. Mehrere große soziale Veranstaltungen und Projekte der Volksversammlung wurden durchgeführt. Von Februar bis April lief die Aktion „Die Volksversammlung – 20 gute Jahre“ im ganzen Land. Als Sinnbild dafür stand der altertümliche Kessel „Taikasan“ – ein Symbol für die Einheit und das Wohlergehen des Volkes, dessen Tradition aus der geheiligten Stadt Turkestan überliefert wurde. „Taikasan“ wanderte von Region zu Region und erreichte, aufgefüllt mit guten Taten, die Hauptstadt am Vortag der Sitzung der Volksversammlung.

• 28. Februar 2015 – Das Forum des Volkes Kasachstans – „Menin Kasachstanym“ – fand zum 20-jährigen Jubiläum des Präsidenten-Erlasses zur Gründung der Volksversammlung statt.

• 23. März bis 22. April 2015 – Der Zug „Menin Kasachstanym“ startete als landesweite Aktion und besuchte innerhalb von 30 Tagen 29 Orte im Land. Das Ziel dieser Sozialmaßnahme war, den Menschen die wichtigsten Anordnungen der Präsidenten-Botschaft zu übermitteln und zu erläutern, die nationale Idee „Mangilyk El“ zu verbreiten, kulturelle Veranstaltungen durchzuführen, der Bevölkerung medizinische, soziale, juristische Hilfeleistungen zu gewähren sowie Beratungsleistungen zu Fragen der Selbständigkeit und der Landwirtschaft anzubieten.

• April 2015 – Die XXII. Sitzung unter dem Motto „Mangilyk El: Ein Land, ein Schicksal“ fand im Jubiläumsjahr des 20-jährigen Bestehens der Volksversammlung statt. Nursultan Nasarbajew stellte sieben neue Aufgaben auf, deren Erfüllung und Umsetzung die Volksversammlung umgehend in Angriff nehmen sollte: die Entwicklung der Kultur im gesamten Land, die Festigung der Einigkeit des Volkes auf Grundlage allgemeiner geistig-moralischer Werte, die patriotische Erziehung der Jugend, die weitere Entwicklung der Staatssprache und die dreisprachige Bildung, die Sicherstellung der öffentlichen Kontrolle im transparenten Staatsapparat, die Verhinderung der Politisierung von multiethnischen Beziehungen sowie die Festigung der kulturell-humanitären Verbindungen mit Partnern der Eurasischen Wirtschaftsunion.

• April 2015 – Per Erlass des Präsidenten wurde das Jahr 2015 als das „Jahr der Volksversammlung“ bestimmt – das Jahr des Friedens, des Zusammenhalts und der Einheit des Volkes Kasachstans.

• Erlass des Präsidenten vom 28. Dezember 2015 über die Verabschiedung des Entwicklungskonzepts für die Volksversammlung Kasachstans.

• März 2016 – Außerordentliche XXIII. Sitzung mit der Tagesordnung „Außerordentliche Wahlen der Abgeordneten für die Maschilis, die von der Volksversammlung gewählt werden. Nach Abschluß der Abstimmung und Auszählung der Stimmen wurden gewählt: Sautbek Abdrachmanow, Wladimir Boschko, Natalja Schumadildajewa, Roman Kim, Narine Mikaeljan, Achmet Muradow, Schaimardan Nurumow, Juri Timoschenko und Schakir Tshachasow.

• April 2016 – XXIV. Sitzung; Motto: „Unabhängigkeit, Eintracht. Eine Nation der gemeinsamen Zukunft.“

• April 2017 – XXV. Sitzung; Motto: „Stabilität, Einigkeit, Verständigung und Eintracht – als Grundlage der Modernisierung.“

• Am 27. April 2018 wird das Gesetz der Republik Kasachstan „Über die Einfügung von Veränderungen und Ergänzungen in das Gesetz ‚Über die Volksversammlung Kasachstans‘ Nr. 149-VI ZRK unterzeichnet. Das Gesetz trägt zur weiteren Entwicklung des gesellschaftlichen Einklangs und der gesamtnationalen Einheit in der Republik Kasachstan bei. Die Veränderungen in dem Gesetz beinhalten die Zuteilung von Funktionen an die Volksversammlung zur Entwicklung von Mediation, Wohlfahrt und die Durchführung der Akkreditierung ethnokultureller Vereinigungen der Volksversammlung.

• 28. April 2018 – XXVI. Sitzung; Motto: „Fünf soziale Initiativen – Plattform der sozialen Einheit der Gesellschaft“.

• 29. April 2019 – XXVII. Sitzung.

• 28. November 2019 – republikanisches Wohltätigkeitsforum der Volksversammlung Kasachstans „Karawane der Barmherzigkeit“.

Übersetzt aus dem Russischen von Philipp Dippl