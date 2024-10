Vergangene Woche feierte die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner ihr 15-jähriges Jubiläum am Standort Almaty. Dabei wurde nicht nur die beeindruckende Leistung von anderthalb Jahrzehnten exzellenter Kundenbetreuung in Kasachstan gewürdigt, sondern auch ausgelassen im Paulaner Brauhaus der Metropole im Format des Oktoberfests gefeiert. Für das musikalische Ambiente sorgte die kasachstandeutsche Sängerin Eva Becher mit ihrer Jazz-Drive-Band „Kino i nemzi“.

Zahlreiche Gäste aus unterschiedlichen Bereichen fanden sich am Mittwochabend ein, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros in Almaty zu feiern. Unter den Gästen waren neben den Diplomaten beider Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan auch Vertreterinnen und Vertreter anderer in Kasachstan ansässigen deutschen Firmen.

Rödl & Partner – ein aktiver Mitgestalter des Rechtsstaats in Kasachstan

Als Ehrengast wurde an diesem Abend der Vorsitzende der Geschäftsleitung und Geschäftsführende Partner Prof. Dr. Christian Rödl empfangen:

„Es ist ein eine große Ehre für mich, Sie alle hier persönlich begrüßen zu dürfen und mit Ihnen unser Jubiläum feiern zu können. Dieses Event ist für uns nicht nur eine Möglichkeit, auf die erfolgreiche Vergangenheit zurückzublicken, sondern auch in der Zukunft mit Ihnen gemeinsam weiterhin erfolgreich Geschichte zu schreiben. Wir sind stolz, dass Rödl & Partner in diesen 15 Jahren eine vertraute Anlaufstelle für unsere Mandanten in Kasachstan geworden ist und ein aktiver Mitgestalter beim Ausbau der Rechtstaatlichkeit des Landes geworden ist. Diese Entwicklung wäre ohne das Vertrauen unserer Klienten und Partner nicht möglich gewesen. Unser Dank geht auch an die Botschaft und das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, deren oftmals entscheidende pragmatische Unterstützung und politische Begleitung in allen Fragen der kasachisch-deutschen Beziehungen für den Erfolg deutscher Firmen in Kasachstan äußerst wichtig sind“, so der Geschäftsführer und Sohn des Unternehmensgründers wörtlich.

Christian Rödl bedankte sich abschließend für den geschäftlichen Erfolg seines Unternehmens in Kasachstan, der in erster Linie dem Team vor Ort unter der Leitung von Partner Michael Quiring zu verdanken ist.

Bei der Feier war auch Matthias Kiesler, der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Almaty, anwesend. Er wünschte Rödl & Partner für die nächsten 15 Jahre weiterhin viel Erfolg und betonte seine Wertschätzung der Anwesenheit einer solchen deutschen Firma in Kasachsta n. Im Namen der Botschaft sprach Ullrich Kinne, der Ständige Vertreter der Botschafterin und Leiter des Wirtschaftsreferats. Dem deutschen Staat sei es besonders wichtig, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen und diesen zu helfen, auf neuen Wirtschaftsmärkten aktiv zu werden. Zusätzlich möchte man Firmen wie Rödl & Partner, die bereits den Schritt auf den internationalen Markt gewagt haben, mit Ratschlag und politischer Begleitung unterstützen.

Von einer Ein-Mann-Kanzlei zu weltweiten Standorten

Seit 2009 bietet Rödl & Partner seinen Mandanten Beratungsleistungen im Kasachstan-Büro in Almaty an. Heute, also genau 15 Jahre später, ist das Unternehmen in Kasachstan nicht nur gewachsen, sondern gilt auch als eine der führenden Beratungsfirmen für mittelständische Unternehmen im Lande. Unterstützt werden Klientinnen und Klienten aus weitreichenden Bereichen: Von Energie- und Rohstoffunternehmen bis hin zu Industriefirmen und Serviceunternehmen.

Das 25-köpfige Team besteht aus hochqualifizierten kasachstanischen und deutschen Juristen, Anwälten, Steuerberatern und Buchhaltern. In fachgebietsübergreifenden Teams beraten die Mitarbeiter die Mandantinnen und Mandanten umfassend in allen Fragen der Investitionsplanung und der Realisierung von Projekten auf einem der wichtigsten potenziellen Märkte zwischen Europa und Asien – in Deutsch und aus einer Hand.

Rödl & Partner wirbt mit umfangreicher Erfahrung in der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten auf internationaler Ebene und mit weltweit einheitlichen Unternehmensstandards für Servicequalität. Ebenfalls bezeichnet sich die Firma als ein Kenner aller Besonderheiten der Geschäftstätigkeit in Kasachstan, was aus ihrer langjährigen erfolgreichen Tätigkeit auf dem kasachstanischen Markt resultiert.

Heute ist Rödl & Partner an 110 eigenen Standorten in 50 Ländern der Welt vertreten.

Die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung gratuliert Rödl & Partner zum Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg auf dem kasachstanischen Markt.