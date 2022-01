Wenn am 4. März die 13. Paralympischen Winterspiele in Peking beginnen, wird ein Kasachstandeutscher das Nationalteam Kasachstans anführen.

Der Biathlet und Ski-Langläufer Alexander Gerlitz aus Petropawlowsk gilt als aussichtsreicher Kandidat für einen Medaillenplatz. Bereits bei den letzten Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang gelang es ihm in mehreren Wettkämpfen, sich unter den Top 10 zu etablieren.

Am Freitag bekamen Gerlitz und Absal Aschgaliew, der Anführer von Kasachstans Olympia-Team, von Präsident Tokajew die kasachische Staatsflagge überreicht. Anschließend leisteten sie den Eid auf ihr Land. Tokajew wünschte den Sportlern beider Nationalteams in seiner Rede viel Erfolg und nahm sie in die Pflicht: „Die Verteidigung der Ehre unseres Landes bei diesen Wettkämpfen ist eine Schuld und große Verantwortung“, so der Staatschef. Die Paralympischen Spiele nannte er „sehr bedeutsam für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft in unserem Land“.

Vor den Paralympischen Spielen beginnen bereits am 4. Februar die Olympischen Spiele in Peking. Kasachstan wird dort mit 34 Sportlern vertreten sein. Darunter ist mit Dmitri Reichert ein weiterer Kasachstandeutscher. Das Paralympische Nationalteam um Kapitän Alexander Gerlitz besteht aus vier Sportlern.

