Vom 23. bis 27. April fand in Astana die internationale Buchausstellung „Astana Eurasian Book Fair – 2025“ statt. Die Ausstellung findet bereits seit mehreren Jahren statt und stößt bei den Einwohnern und Besuchern der Hauptstadt auf zunehmendes Interesse. Die Veranstaltung kann als das größte Literaturereignis Zentralasiens bezeichnet werden.

In diesem Jahr fand die Buchmesse im Präsidentenzentrum der Republik Kasachstan statt. Auf der Ausstellung wurden Bücher sowohl von kasachischen als auch von ausländischen Verlagen präsentiert. Darunter sind mehr als 70 Verlage und Autoren aus Kasachstan, Russland, Usbekistan, Spanien, der Türkei, Iran, Portugal und China. Organisiert wurde die Veranstaltung vom kasachischen Verlag „Foliant“.

Sowohl Erwachsene als auch Kinder besuchten mit großem Interesse die Buchaus-stellung, in der es nicht nur Bücher zu sehen gab. Die Ausstellung umfasste an allen Tagen äußerst interessante Treffen mit Autoren und natürlich auch Autogrammstunden mit jungen und berühmten Schriftstellern aus verschiedenen Ländern. Für Kinder wurden verschiedene Kreativworkshops organisiert, darunter Malen, Robotik, Töpferkunst und viele Denkspiele. Geschenke, Leckereien, Wettbewerbe, Aufführungen, Autogramme und interessante Bekanntschaften – all das bietet die Buchmesse in Astana.

Die präsentierte Literatur umfasste Belletristik, populärwissenschaftliche Literatur sowie Fach- und Lehrliteratur. Es wurden Bücher aus den Bereichen Psychologie, Gesundheit, Finanzkompetenz, Kindererziehung, Geschichte und vielen anderen Themen vorgestellt. Präsentiert wurde eine riesige Vielfalt an Kinderliteratur in farbenfrohen Einbänden und mit einem jeweils ganz außergewöhnlichen Design. Es gab Bücher in unterschiedlichen Sprachen und für jedes Kindesalter.

Die Ausstellung wurde von zahlreichen Schulkindern, von Vertretern der Bibliotheken, Universitäten und Forschungszentren der Hauptstadt sowie von Eltern mit ihren kleinen oder großen Kindern sowie von vielen anderen Interessierten besucht. Jeder konnte sein eigenes Genre und seine eigene Literatur, die ihn interessierte, finden. Die Ausstellung wurde auch vom Vorsitzenden des Komitees für Archiv-, Dokumentations- und Buchangelegenheiten des Ministeriums für Kultur und Information der Republik Kasachstan besucht.

Durch die Präsentation der Autorenbücher konnten die Leser zeitgenössische Autoren besser kennenlernen, Fragen stellen und mehr über ihren kreativen Weg erfahren. Unter den Vertretern der modernen kasachischen Literatur nahmen an der Messe so wunderbare Schriftsteller wie Maria Omar, Aigul Klinovskaya, Radik Temirgaliev, Aliya Sarmanova, Nuraina Satpayeva, Timur Nigmatullin, Saule Kozhataeva, Unzila Mynbay, Tomiris Adambaeva und viele andere teil.

Generell zielt die größte Buchausstellung Kasachstans auf die Entwicklung der kulturellen Bildung, der kreativen Erziehung der Kinder und Jugendlichen sowie auf die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit ab.

Nurgul Adambayeva