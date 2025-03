Die kasachische Nationalbank veröffentlichte kürzlich Zahlen zu ausländischen Direktinvestitionen im vergangenen Jahr 2024. Diese können sich sehen lassen: Mit einem beeindruckenden Investitionswachstum von 88% beweist Kasachstan seine Attraktivität für globale Unternehmen. Von der Automobilindustrie bis zur Agrarwirtschaft – das Land setzt auf Innovation und Stabilität.

In den letzten Jahren hat Kasachstan bemerkenswerte Erfolge bei der Anziehung ausländischer Investitionen, der Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der Verbesserung seiner globalen Position erzielt. Die Regierung legt den Schwerpunkt dabei auf das Schaffen eines günstigen Investitionsklimas und das Durchführen internationaler Großprojekte. Diese Bemühungen konzentrieren sich auf die Entwicklung der Infrastruktur, die Unterstützung wichtiger Wirtschaftssektoren und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Nach Angaben der kasachischen Nationalbank beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) im Zeitraum Januar bis September 2024 auf 12,7 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus meldete die Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (UN ESCAP), dass Kasachstan im Jahr 2024 Investitionszusagen in Höhe von 15,7 Mrd. USD für neue Projekte erhalten hat, was einem Anstieg von 88% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entsprach 63 % der Gesamtinvestitionen in Nord- und Zentralasien. Im Jahr 2024 initiierten ausländische Investoren 45 Projekte im Wert von 1,3 Mrd. USD und schufen damit über 6.000 neue Arbeitsplätze vor Ort.

Vereinfachung für weitere Investitionen

Darüber hinaus unterzeichneten die National Management Holding Baiterek mit dem Unternehmen Hassad Food aus Katar und der türkischen Firma Tiryaki Agro eine Kooperationsvereinbarung über den Bau einer Getreideverarbeitungsanlage in Astana im Wert von 200 Millionen Dollar. Diese Anlage verfügt über eine geplante Kapazität von bis zu 250.000 Tonnen Weizen und bis zu 100.000 Tonnen Erbsen pro Jahr. Auch der Automobilsektor soll wachsen: Die Joint Ventures von KIA, Changan, Haval und Chery planen die Aufnahme der Autoproduktion im Jahr 2025.

Die kasachische Regierung ergreift Maßnahmen, um systemische Investitionshindernisse zu beseitigen und die Transparenz der Regulierungsprozesse zu verbessern. Es wurden neue Strategien eingeführt, darunter ein gezielter Ansatz, der auf den regionalen Bedürfnissen und den Wettbewerbsvorteilen Kasachstans basiert. Die speziell zu diesem Zweck bei der Regierung neu eingerichtete Investitionszentrale hat dazu beigetragen, 115 investorenbezogene Probleme bei Projekten im Gesamtwert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar zu lösen. Darüber hinaus wurden sechs Investitionsvereinbarungen im Wert von 2,3 Mrd. USD unterzeichnet, sieben weitere im Wert von 7,5 Mrd. USD sind in Arbeit.

Die Regierung hat außerdem die Nationale Digitale Plattform ins Leben gerufen, die für Transparenz bei der Überwachung von Investitionsprojekten, für rasche Lösungen von Problemen und den Abbau von Hindernissen für Investoren sorgt.

