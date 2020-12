Eines der charakteristischen Merkmale der Transport- und Logistikbranche ist ihre Anfälligkeit für schnelle Veränderungen. Insbesondere die Globalisierungsprozesse haben einen starken Einfluss auf die Transportlogistik. In der modernen Welt ist es unmöglich, Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ohne die globalen Welttrends zu berücksichtigen.

„Vor welchen Herausforderungen und Chancen steht die Transport- und Logistikbranche im Jahr 2020?“ Das war die Hauptfrage auf dem VIII. Kasachisch-Deutschen Forum „Transformation von Logistikdienstleistungen im Kontext moderner globaler Herausforderungen“. Die Deutsche-Kasachische Universität hielt dieses vor kurzem gemeinsam mit der Otto von Guericke-Universität Magdeburg ab.

An der Konferenz nahmen bekannte Referenten teil, darunter der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes für Logistik in Deutschland Thomas Wimmer oder Jerchat Iskalijew, der dem Präsidium der Union der Transportarbeiter in Kasachstan „Kaslogistik“ angehört. Auch der stellvertretende Generaldirektor von „Kazlogistics“ Kanat Mukuschew und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AG «qazindustry» Murat Bekmagambetow waren dabei.

Hauptanliegen war es, Vertreter der akademischen Gemeinschaft und Spezialisten zum Erfahrungsaustausch und für die Kommunikation auf einer Plattform zusammenzubringen. Außerdem ging es darum, erfolgreiche Praktiken und neueste Trends vorzustellen, Entwicklungsperspektiven und Problemlösungen zu diskutieren.

Lieferketten funktionieren nur mit zuverlässiger IT

Im ersten Abschnitt des Forums befassten sich die Teilnehmer mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Logistiksektor. Die wichtigsten Trends und Probleme der Branche, moderne digitale Technologien in der Logistik, Fernarbeit und Cybersicherheit auf dem Markt für Transportdienstleistungen, wurden berücksichtigt, und die Hauptrisiken der Transportunternehmen im Zusammenhang mit der COVID-2019-Pandemie erörtert.

Heute werden Logistikprozesse immer komplexer, und die Branche selbst gewinnt an Dynamik. Die vollständige Kontrolle über die Lieferketten kann nur durch zuverlässige IT-Technologien gewährleistet werden, die Transparenz und die Abrechnung von Vorgängen ermöglichen. Einen wichtigen Platz in der modernen Gesellschaft hat zudem der stetige Trend zum Umweltschutz. In der Transportbranche werden Umweltstandards sowie Standards für soziale Verantwortung von Unternehmen immer mehr berücksichtigt. Grünen Technologien gehört die Zukunft.

Wichtigstes Zivilisationsprojekt der Menschheitsgeschichte

Der zweite Abschnitt stand unter dem Motto der Wiederbelebung der Seidenstraße in der gegenwärtigen Phase der Logistik- und Wirtschaftsprozesse sowie der Organisation des internationalen Verkehrs. Die Seidenstraße sehen einige als das wichtigste Zivilisationsprojekt in der Geschichte der Menschheit. Das spiegelt sich in vielen Plänen und Projekten wider. Die Teilnehmer diskutierten Maßnahmen zur Schaffung eines erfolgreichen und komfortablen Übergangs der Grenz- und Zollkontrolle an Grenzstationen sowie die Schaffung internationaler Korridore für die wirtschaftliche Zusammenarbeit. So soll beispielsweise das an der DKU geschaffene LogCentre die Bereiche Forschung, Ausbildung, berufliche Entwicklung und Praxis in den Bereichen Produktion, Transport und Lagerlogistik vereinen. Der Transfer von deutschem Logistik-Know-how nach Kasachstan ist eine der wichtigsten Aufgaben des LogCentre.

Der dritte Abschnitt diente als Plattform zur Diskussion des Themas „Digitalisierung im Bereich Mobilität und Logistik in Städten“. Intelligente Technologien werden zu einem Teil unseres Lebens. Urbane Mobilität und urbane Logistik bringen eine verstärkte Abkehr vom eigenen Autogebrauch und die Entwicklung eines integrierten Verkehrssystems mit sich. Im Rahmen der Podiumsdiskussion ging es unter anderem um Digitalisierung als Mittel zur umweltfreundlichen Stadtlogistik sowie die Modellierung und Nachahmung traditioneller und autonomer Fahrradfreigabesysteme der neuen Generation berücksichtigt.

Globalisierung und Digitalisierung: Herausforderung und Chance

Nach der Pandemie wird die Logistikwelt nicht mehr dieselbe sein. Unternehmen, die Trends folgen und sich schnell an veränderte Umstände anpassen, können die Situation jedoch bewältigen, nachgefragte Dienstleistungen erbringen und ihre Position im Geschäft stärken. Gemäß dem Spruch: „Wem die Informationen gehören, dem gehört die Welt.“

Letztendlich lässt sich bereits erkennen, dass Globalisierung und Digitalisierung in den nächsten Jahren zu den Hauptherausforderungen, aber auch -chancen der Transport- und Logistikbranche werden dürften. Das Ausmaß, in dem Unternehmen bereit sind, sich den Anforderungen der Moderne anzupassen, um die hohen Ansprüche ihrer Kunden zu bedienen, wird ausschlaggebend dafür sein, wie groß die Nachfrage nach ihnen sein wird – und somit auch, welchen Erfolg ihre Finanzkennzahlen widerspiegeln werden.

Es gibt verschiedene Szenarien für die Entwicklung des Logistiksektors, die auf der Einführung von Elementen der digitalen Wirtschaft beruhen. Eines sieht die Entstehung neuer Marktteilnehmer, die moderne Technologien in allen Tätigkeitsbereichen einführen. Das andere prognostiziert, dass bereits auf dem Markt bestehende Organisationen den Weg der digitalen Transformation beschreiten werden.

Weitere Informationen zum Forum finden Sie auf der Website dku.kz.

Kristina Librikht

