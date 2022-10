Astana ist in dieser Woche Austragungsort mehrerer bedeutender Gipfeltreffen. Beachtung finden diese vor allem wegen der erwarteten Teilnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin und des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan wird bereits am Mittwoch und Donnerstag zu einem offiziellen Staatsbesuch in Kasachstan erwartet. Unter anderem wird er dabei seinen kasachischen Amtskollegen Kassym-Schomart Tokajew treffen und am sechsten Gipfel der CICA-Staaten (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) teilnehmen, deren Sekretariat sich in der kasachischen Hauptstadt befindet. Auch Putin wird dort anwesend sein. Bereits im Vorfeld hat Erdogan über einen offiziellen Vertreter angekündigt, Putin bei einem persönlichen Treffen in Astana eine Vermittlung der Türkei im Ukraine-Krieg anbieten zu wollen.

Putin wird zudem sowohl zum Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der GUS-Staaten als auch zum Russland-Zentralasien-Gipfel erwartet, die beide am Freitag stattfinden. Innerhalb der GUS hat Kasachstan aktuell den Vorsitz inne. Das Treffen der Staatschefs bezeichnet das kasachische Außenministerium als „Schlüsselereignis“ im Rahmen dieses Vorsitzes. Allerdings hat die Organisation durch den Austritt Georgiens und der Ukraine in den vergangenen Jahren an Gewicht verloren; zudem wird die Republik Moldau am Donnerstag nicht vertreten sein. Grund ist bei allen drei Staaten das Verhältnis zu Russland.

Bereits am heutigen Mittwoch trifft Kasachstans Präsident Tokajew den Emir von Katar. Im Rahmen des Treffens wird unter anderem ein Handels- und Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Ein weiteres Ergebnis soll zudem die Eröffnung einer Filiale der größten katarischen Bank in Kasachstan sein. Den Abschluss des Veranstaltungsmarathons in Astana wird am 15. Oktober der Staatsbesuch des turkmenischen Präsidenten Serdar Berdimuhamedov bilden.

DAZ