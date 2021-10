Wolrad Rommel wird künftig die Universität leiten. Er übernimmt das Präsidentenamt von Gabriele Stauner.

Die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty hat am Dienstag feierlich ihren Präsidentenwechsel vollzogen. Der Einladung der Universität zum festlichen Empfang im Caffe del Teatro folgten Mitarbeiter und Studenten der Universität, ebenso wie Partner und Freunde.

Bei der Veranstaltung hatte zunächst Gabriele Stauner, die bislang die Geschicke der Bildungseinrichtung interimistisch geleitet hatte, die Möglichkeit zu einigen Abschiedsworten. Sie ging dabei auf die Herausforderungen insbesondere durch die Corona-Pandemie ein, die in den vergangenen anderthalb Jahren dennoch gemeistert worden seien. Zudem wünschte sie der Universität und ihren Mitarbeitern und Studenten alles Gute für die Zukunft.

Ihrerseits wurde Stauner von Seiten der Universität unter anderem dafür gedankt, dass sie während ihrer Amtszeit den Kontakt zwischen der DKU und internationalen Unternehmen hergestellt und intensiviert hat. Seit September etwa findet in nunmehr regelmäßigen Abständen die Veranstaltung „DKU meets business“. Diese dient als Forum zum Austausch zwischen Vertretern vor allem deutscher Unternehmen und Studenten sowie Absolventen der DKU und unterstreicht die neue Linie.

„Wissenschaft lebt vom Miteinander“

Im Anschluss an die Rede von Gabriele Stauner stellte sich der neue DKU-Präsident Wolrad Rommel vor. „Ich freue mich sehr auf mein Präsidentenamt hier an der DKU“, sagte der neue Leiter der Hochschule. „Die DKU ist eine kleine Universität, aber eine ganz besondere.“ Er nannte vor allem das deutsche Profil als Alleinstellungsmerkmal. Damit verbunden, könne keine andere Universität in Kasachstan die Tür zu Europäischen Union so weit öffnen wie die DKU, so Rommel weiter.

Der neue Präsident äußerte zudem den Wunsch, dass die Universität nach der coronabedingten Umstellung des Lern- und Lehretriebs auf Online-Formate wieder unter normalen Bedingungen arbeiten könne. „Wissenschaft an einer neuen Universität lebt vom direkten Miteinander, vom Austausch von Ideen, vom gemeinsamen Lernen und Forschen.“

Wolrad Rommel ist Rechtswissenschaftler und hatte von 2013 bis 2018 das Rektorenamt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes inne. Zuvor war er Geschäftsführer des Forschungszentrums Telekommunikation Wien. Die DKU hat aktuell insgesamt über 800 Studenten. Allein in diesem Jahr haben nach Angaben der Universität 200 neue Studenten ihr Studium aufgenommen.

cstr.