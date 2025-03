Der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister der Republik Kasachstan Murat Nurtleu traf zu einem Arbeitsbesuch in Usbekistan ein, in dessen Rahmen die erste Sitzung des Rates der Außenminister Kasachstans und Usbekistans unter Beteiligung interessierter Regierungsstellen beider Länder stattfand. Vor allem der Handelsumsatz zwischen beiden Ländern soll bis 2030 mehr als verdoppelt werden.

Während der Veranstaltung wurde ein breites Spektrum von Themen der vielseitigen kasachisch-usbekischen Zusammenarbeit erörtert, darunter der Stand und die Aussichten für eine weitere Stärkung der politischen, handelspolitischen, wirtschaftlichen, investitionsbezogenen, transitbezogenen, wasserwirtschaftlichen und kulturell-humanitären Zusammenarbeit. Die Seiten bekräftigten ihre gegenseitige Verpflichtung zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft und des Bündnisses auf der Grundlage von Freundschaft, Brüderlichkeit und guter Nachbarschaft.

Beziehungen auf hoher Ebene

Der Außenminister der Republik Kasachstan betonte, dass sich die kasachisch-usbekischen Beziehungen dank des politischen Willens und der Weisheit beider Staatsoberhäupter auf einem guten Weg befinden. Während des Staatsbesuchs des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew im September letzten Jahres fand die erste Sitzung des Obersten Staatsrats der beiden Länder statt und es wurde ein Zehnjahresprogramm der strategischen Partnerschaft und Allianz verabschiedet.

„Dank des politischen Willens und der Weisheit der Staatsoberhäupter haben unsere Beziehungen in der gesamten Bandbreite der bilateralen Zusammenarbeit ein hohes Niveau erreicht“, sagte Nurtleu. Er betonte auch, wie wichtig es sei, den politischen Dialog auf höchster und höchster Ebene weiter zu verstärken und die interparlamentarischen Beziehungen zu intensivieren.

Im Gegenzug bekräftigte der usbekische Außenminister Bachtijor Saidow, dass die beiden Präsidenten einen langfristigen Kurs für den schrittweisen Ausbau des gemeinsamen Handelns sowohl im bilateralen als auch im multilateralen Format festgelegt haben.

Beide Seiten kamen überein, konzertierte Maßnahmen zur Ausweitung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu ergreifen, einschließlich einer Steigerung des bilateralen Handelsumsatzes und der Durchführung gemeinsamer Investitionsprojekte in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, Logistik und Bauwesen.

Kasachstan – einer der größten Handelspartner

Heute gehört Kasachstan mit einem jährlichen Handelsumsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu den drei größten Handelspartnern Usbekistans. Im Hinblick auf die Umsetzung der von den Staatsoberhäuptern erteilten Aufträge wiesen beide Seiten darauf hin, wie wichtig es ist, das zuvor unterzeichnete Programm zur Steigerung des gegenseitigen Handelsumsatzes auf 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 umzusetzen und das Internationale Zentrum für industrielle Zusammenarbeit „Zentralasien“ so bald wie möglich zu gründen.

Die Seiten erörterten auch die Durchführung gemeinsamer Projekte im Bereich Verkehr und Logistik. Dabei ging es um die Aussichten für eine Zusammenarbeit beim Ausbau des Transit- und Verkehrspotenzials der beiden Länder und der gesamten Region. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Ausbau der transkaspischen internationalen Verkehrsroute gewidmet, die beiden Ländern den Zugang zu den Märkten des Nahen Ostens und Europas verschafft. Beide Seiten bekräftigten ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit zur Steigerung des Güterverkehrs und zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur weiter auszubauen.

Kulturelle Zusammenarbeit wichtig

Die Minister stellten fest, wie wichtig es ist, die hohe Dynamik der kulturellen und humanitären Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurde in Astana ein Denkmal für den usbekischen Dichter Alischer Nawoi enthüllt, und das Kulturfestival „Taschkenter Tage“ fand ebenfalls in Astana mit großem Erfolg statt, was in der Öffentlichkeit beider Länder auf positive Resonanz stieß.

Die beiden Seiten erörterten Fragen der weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit im Tourismus, einschließlich der Durchführung gemeinsamer Projekte zur Förderung des kulturellen Erbes beider Länder.

Während der ersten Sitzung des Rates der Außenminister der Republik Kasachstan und der Republik Usbekistan wurden die Berichte der staatlichen Organe beider Länder über den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und industrielle Zusammenarbeit, Verkehr und Logistik, Wasserbeziehungen und Kultur zur Kenntnis genommen.

Die Leiter beider Außenministerien betonten die Bedeutung der weiteren Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit und der gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung der Stabilität und der nachhaltigen Entwicklung in Zentralasien, auch im Rahmen der Konsultationstreffen der Staatschefs Zentralasiens, des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees sowie der „CA+“-Formate.

