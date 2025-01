Eine kasachstanische Delegation unter Leitung des stellvertretenden Landwirtschaftsministers der Republik Kasachstan Ermek Kenschekhanuly nahm am 17. Welternährungsforum – dem Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) sowie an der Berliner Agrarministerkonferenz teil. In zahlreichen Gesprächen ging es vor allem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kasachstan im Landwirtschaftssektor intensiviert werden kann.

Während des Besuchs führte der Vizeminister Gespräche mit der Parlamentarischen Staatssekretärin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Claudia Müller, und dem Parlamentarischen Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums von Lettland, Normunds Smits.

In den Gesprächen erörterten beide Seiten aktuelle Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Handel und Investitionen, nachhaltige Entwicklung und Landwirtschaft, Bildung und Wissenschaft sowie die weitere Perspektive ihrer Zusammenarbeit. Zusätzlich ging es auch um solche Fragen wie eine verbesserte Politik zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, zur Förderung der Modernisierung und der Verstetigung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion sowie um weitere staatliche Unterstützungsmaßnahmen für den Agrarsektor.

Ein Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft

Auf Initiative Kasachstans fand im Zuge dieser Veranstaltungen das erste gemeinsame Treffen mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und der Parlamentarischen Staatssekretärin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Dr. Ophelia Nick statt. Dabei ging es vor allem um das Projekt, ein gemeinsames Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft in der Region Zentralasien zu errichten. Die Initiative zur Gründung eines solchen Zentrums war vom kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew während seines offiziellen Besuchs in Deutschland im Jahr 2023 ausgegangen.

Der stellvertretende Landwirtschaftsminister Kasachstans nahm auch an einer Podiumsdiskussion der German Agribusiness Alliance (GAA) des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft zum Thema „Bioeconomy and Global Food Security“ teil, welche die vor der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelsicherheit stehenden Herausforderungen aus einer internationalen Perspektive behandelte.

Darüber hinaus fanden Treffen mit Hubertus Paetow, dem Präsidenten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG, sowie mit den Leitern der beiden Kooperationsprojekte zwischen dem Landwirtschaftsministerium der Republik Kasachstan und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland Klaus John („Deutsch-kasachischer agrarpolitischer Dialog“) und Uwe Weddige („Kompetenzerweiterung im Bereich der Milchproduktion“) statt.

Entwicklung des kasachstanischen Agrarsektors

Gemeinsam mit einer Gruppe europäischer Unternehmen aus der Agrarindustrie wurde ebenfalls zum Thema „Entwicklung des Agrarsektors in Kasachstan: Investitions- und Exportmöglichkeiten“ diskutiert. Der Vizeminister sprach über die von der kasachischen Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Investitionsattraktivität des Landes und über die verfügbaren staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, wobei er ausdrücklich das Interesse der Regierung an der Gewinnung europäischer Investitionen und Technologien für den agroindustriellen Sektor des Landes bekundete. Die Teilnehmer des Runden Tisches machten eine Reihe von Vorschlägen für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit Kasachstan.

Die Delegation führte abschließend Gespräche mit Vertretern führender deutscher Unternehmen, darunter John Deere DE, die DF Deutsche Forfait AG, die BVVG (Bodern-Verwaltungs- & Verwertungs-GmbH) und die INNARI GmbH. All diese Firmen sind an einer intensiveren Zusammenarbeit mit dem größten Land der Region Zentralasien interessiert.

Das Global Forum for Food and Agriculture und die Berliner Agrarministerkonferenz sind internationale Konferenzen zu zentralen Fragen der globalen Agrar- und Ernährungspolitik unter Beteiligung von Experten der Weltpolitik, Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die Veranstaltungen finden jährlich in der deutschen Hauptstadt Berlin in Verbindung mit der weltweit größten Internationalen Landwirtschaftsausstellung „Grüne Woche“ statt.

aro.