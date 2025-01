Auf Initiative der europäischen Seite hielt der stellvertretende Außenminister Kasachstans Roman Vassilenko am Dienstag ein Briefing für die Leiter der in der Republik Kasachstan akkreditierten diplomatischen Vertretungen der Länder der Europäischen Union ab.

Während der Veranstaltung sprach der Diplomat ausführlich über die außenpolitischen Prioritäten der Republik Kasachstan, wobei er besonders auf die weitere Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und den Ausbau der Verkehrsverbindungen in Zentralasien sowie zwischen der Region und der EU einging. Auch die Prioritäten in den Beziehungen Kasachstans zu Russland, China und den Vereinigten Staaten kamen dabei zur Sprache.

In seiner Rede wies Vassilenko auf die hohe Dynamik des politischen Dialogs hin und betonte die Bedeutung einer effektiven Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen in den vorrangigen Bereichen der Zusammenarbeit, unter anderem im Handel und Investitionen, in der „grünen“ Energie sowie in der Frage der Erleichterung der Visaregelung der Europäischen Union für die Bürger Kasachstans.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir durch neue Anstrengungen in der Lage sein werden, das Jahr 2025 für unsere Beziehungen noch erfolgreicher zu gestalten und unsere freundschaftlichen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen noch weiter zu stärken“, so der Minister wörtlich.

Die Europäische Union ist der wichtigste Handels- und Investitionspartner der Republik Kasachstan. Mehr als 3.000 Unternehmen mit europäischer Beteiligung sind in Kasachstan tätig.

DAZ