Dies ist ein Fehldruck. Zwei Schachfiguren wurden vertauscht eingezeichnet. Welche?

Die g-Linie zeigt einen weißen Bauern-Schlagfall. Es ist aber kein sL zum Schlagen da gewesen. Also ist ein (weißer oder schwarzer) Bauer falsch eingezeichnet und muss gegen eine andere Figur ausgetauscht werden. Z.B. wBb2 und sBb7 umändern in sBb2/wBb7? Diese beiden Bauern hätten schlagfallmäßig betrachtet nicht aneinander vorbei marschieren können. – wBg3/sBg7 tauschen in sBg3/wBg7? Illegales Schachgebot für Schwarz. – Außerdem: Der fehlende schwarze h-Bauer hatte einst in einen Springer umgewandelt, vermutlich auf g1 oder h1. Diese Umwandlung war nur zu verwirklichen, wenn man wBg2 und sSh6 umtauscht in sSg2/wBh6, denn nur so konnte der schwarze h-Bauer umwandeln mittels sBh3xwLg2 (als der weiße h-Bauer noch auf h2 stand) mit Umwandlungsfeld g1. Also: Damit die Figurenstellung auf dem Brett legal wird, sind wBg2 und sSh6 umzutauschen in sSg2 und wBh6.