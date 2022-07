Wohin ist noch der schwarze König einzusetzen, dass die anderen Unbekannten auf f1, f8 und h8 alle eindeutig bestimmbar werden?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Die beiden L sind Wandlungsläufer. Umwandeln konnten der weiße d- oder h-Bauer bzw. der schwarze a-, d- oder f-Bauer. Im günstigsten Fall benötigte der weiße d-Bauer 1 Schlagfall (Wandlungsfeld c8/e8), dann hätte Schwarz schlagfallmäßig betrachtet nicht mehr umwandeln können. Benötigte der wB aber 3 Schlagfälle, kann der schwarze d-Bauer günstigstenfalls mit 1 Schlagfall umwandeln (Wandlungsfeld c1/e1). Die restlichen sB hätten dann mindestens noch 3 weitere Schlagfälle hinter sich, darunter der weiße h-Bauer, der zuvor aber hätte umwandeln müssen (wozu 2 Schlagfälle nötig waren). Dann aber bestünde Figurenmangel zum Einsetzen! Daraus folgt: Der weiße h-Bauer hat umgewandelt in den wL (brauchte 3 Schlagfälle). Auch Schwarz wandelte um in den sL (brauchte 4 Schlagfälle mit dem a-Bauern). Zum Einsetzen verbleiben also: der weiße Königsläufer (nur auf f1 möglich), 3 schwarze Offiziere und der sK. Nur wenn der sK auf a8 steht (letzter Zug wDxb7+), ergibt sich für alle Gesuchten zwingend eindeutig: sLf8 und sTh8.