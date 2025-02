Wer sind die fünf Unbekannten auf a4, b6, c7, c8 und d8?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Auf dem Brett sind 26 Figuren. Insgesamt gab es 6 Schlagfälle. Schwarz hat 3 Wandlungsfiguren (sLd3, sLg4, ein sS). sBa7 wandelte um auf b1 (in sS). Als der jetzige wBe5 noch auf e2/e3 stand und der wBd4 auf d3 bzw. d4, konnte der sBe7 auf d1 umwandeln (in sL). sBe2 stammt dann von f7, sBf4 von g7, sBh7 wandelte um auf f1/h1 (in sL). Alle sB hatten also 6 Mal geschlagen. Die 5 Unbekannten sind demnach 2 Weiße und 3 Schwarze (darunter beide K). Felder a4, b6 und c7 sind keine legalen Felder für den sK, der wK kann nur auf a4/b6 sein (und der sK demnach nun nur auf c8/d8). Auf c7 steht also ein S/L/T/D (kein Bauer, weil dort keiner hinziehen konnte). Daraus folgt sLc8. Und daraus folgt sKd8. – wKa4? Letzter Zug wäre gewesen sLa5-b6+, was unmöglich ist (Schwarz hätte dann 2 schwarzfeldrige sL). Also: wKb6. Auf c7 passt nun legal nur ein wS. Legale Restbesetzung: sTa4.