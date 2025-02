Almaty ist nicht nur das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Kasachstans, sondern auch eine Stadt, die jedes Jahr Tausende von Touristen, Geschäftsleuten und Studenten aus der ganzen Welt anlockt. Wenn Sie vorhaben, diese erstaunliche Stadt zu besuchen, und sei es auch nur für kurze Zeit, wird Ihnen die Kenntnis einiger kasachischer Redewendungen helfen, die lokale Kultur besser zu verstehen, neue Bekanntschaften zu schließen und Ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten.

Warum es wichtig ist, kasachisch zu lernen

Die kasachische Sprache ist nicht nur die Staatssprache von Kasachstan, sondern auch ein wichtiger Teil der nationalen Identität. Sie entwickelt sich aktiv weiter und wird zunehmend in öffentlichen Einrichtungen, im Geschäftsleben und im Alltag verwendet. In Almaty sprechen viele Menschen fließend Russisch, und in touristischen Gebieten hört man auch Englisch. Wenn Sie jedoch kasachische Redewendungen kennen, können Sie einen engeren Kontakt zu den Einheimischen herstellen, ihren Respekt gewinnen und sich als Teil der einzigartigen kasachischen Kultur fühlen.

Darüber hinaus ist die kasachische Sprache eng mit der reichen Geschichte und den Traditionen des kasachischen Volkes verbunden. Sie zu lernen bedeutet, Teil des kulturellen Erbes zu werden. Selbst Grundkenntnisse der kasachischen Sprache können Ihnen im Geschäftsleben, beim Studium oder auf Reisen durch Kasachstan von Vorteil sein.

Almaty war früher die Hauptstadt von Kasachstan und gilt noch immer als das Kultur- und Bildungszentrum des Landes. Die Stadt beherbergt viele junge Leute, Studenten und Kreative, die Ihnen gerne helfen, ein paar kasachische Wörter zu lernen.

Grundlegende Redewendungen für Begrüßung und Höflichkeit

1. Сәлем! (Sälem!) – „Hallo!“

Die universellste Begrüßung, die sowohl für formelle als auch für freundschaftliche Gespräche geeignet ist.

2. Қалың қалай? (Qalyñ qalai?) – „Wie geht es Ihnen?“

Diese Phrase kann nach einer Begrüßung verwendet werden. Normalerweise wird sie wie folgt beantwortet:

Жақсы, рахмет! (Jaqsy, rahmet!) – „Gut, danke!“

3. Рахмет! (Rahmet!) – „Danke!“

Höflichkeit ist der Schlüssel zum Herzen der Kasachen, also danken Sie ihnen bei jeder Gelegenheit.

4. Өтінемін (Ötinemin) – „Gern geschehen!“

Verwenden Sie dieses Wort als Antwort auf ein Dankeschön oder eine höfliche Bitte.

5. Кешіріңіз (Keşiriñiz) – „Es tut mir leid.“

Wenn Sie sich entschuldigen oder auf sich aufmerksam machen müssen, ist diese Redewendung nützlich.

6. Сау болыңыз! (Sau bolyñyz!) – „Auf Wiedersehen!“

In einem formellen Rahmen verwenden Sie diesen Satz. In einer informellen Umgebung sind die Worte:

Сау бол! (Sau bol!) – „Auf Wiedersehen!“

Redewendungen für das Kennenlernen

1. Менің атым… (Meniñ atym…) – „Mein Name ist…“

Zum Beispiel: Менің атым Алексей. (Meniñ atym Aleksey.) – „Mein Name ist Aleksej.“

2. Сіздің атыңыз кім? (Sizdiñ atyñyz kim?) – „Wie ist dein Name?“

3. Сіз қайдансыз? (Siz qaydansyz?) – „Woher kommst du?“

4. Мен Германияданмын. (Men Germaniadanmyn) – „Ich komme aus Deutschland.“

5. Сіз Алматыда қанша уақыт боласыз? (Siz Almatyda qanşa uaqyt bolasyz?) – „Wie lange werden Sie in Almaty bleiben?“.

Redewendungen für die tägliche Kommunikation

1. Бұл қанша тұрады? (Būl qanşa turady?) – „Wieviel kostet das?“

2. Мен түсінбеймін. (Men tüsinbeimin.) – „Ich verstehe nicht.“

3. Сіз ағылшынша сөйлейсіз бе? (Siz ağylşynşa söileisiz be?) – „Sprechen Sie Englisch?“

4. Қай жерде? (Qai jerde?) – „Wo?“

Zum Beispiel: Жұмыс орны қай жерде? (Jūmıs orny qai jerde?) – „Wo ist der Arbeitsplatz?“

Redewendungen für Restaurants und Cafés

1. Мәзір бересіз бе? (Mäzir beresiz be?) – „Kann ich die Speisekarte haben?“

2. Бұл не? (Būl ne?) – „Was ist das?“

3. Мен вегетарианмын. (Men vegetarianmyn.) – „Ich bin Vegetarier.“

4. Есепті әкеп бересіз бе? (Esepti äkep beresiz be?) – „Können Sie die Rechnung bringen?“

5. Бұл өте дәмді! (Būl öte dämdi!) – „Das ist lecker!“

Redewendungen für Transport

1. Әуежайға қалай баруға болады? (Äuejaiğa qalai baruğa bolady?) – „Wie komme ich zum Flughafen?“.

2. Бұл автобус орталыққа бара ма? (Būl avtobus ortalyqqa bara ma?) – „Fährt dieser Bus ins Zentrum?“.

3. Мені мұнда түсіріңіз. (Meni mūnda tüsiriñiz.) – „Lassen Sie mich hier raus.“

Redewendungen für Notsituationen

1. Көмек керек! (Kömek kerek!) – „Helfen Sie!“

2. Дәрігер шақырыңыз! (Däriger şaqyryñyz!) – „Rufen Sie einen Arzt!“

3. Полицияға хабарласыңыз! (Politsiyağa habarlasyñyz!) – „Rufen Sie die Polizei!“

Slang-Ausdrücke

Jede Sprache hat ihre eigene, einzigartige Umgangssprache, und Kasachisch ist da keine Ausnahme. In Almaty, vor allem unter jungen Leuten, kann man viele informelle Ausdrücke hören. Hier sind einige von ihnen:

1. Құлақтан тебу (Qūlaqtan tebu) – „täuschen“ oder „Staub in die Augen streuen“.

Beispiel: Ол құлақтан теуіп отыр. (Ol qūlaqtan teuip otyr.) – „Er bläst nur Staub in die Augen.“

2. Базар жоқ (Bazar joq) – „Kein Problem“ oder „Geht in Ordnung“.

Beispiel: Кешке киноға барамыз ба? – Базар жоқ! (Keşke kinoga baramyz ba? – Bazar joq!) – „Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? – Kein Problem!“

3. Жынды (Jyndy) – „Cool“ oder „verrückt“ (auf eine gute Art).

Junge Leute benutzen dieses Wort oft, um Freude oder Überraschung auszudrücken.

Beispiel: „Бұл фильм жынды екен“ (Būl film jyndy eken!) – „Dieser Film ist eine Bombe!“

4. Шаршау (şarşau) – „ermüden“ oder „ärgern“ (im übertragenen Sinne)

Wird verwendet, wenn etwas oder jemand lästig ist.

Beispiel: „Бұл жұмыс шаршатты.“ (Bul jumys sarsatty.) – „Ich habe genug von diesem Job.“

5. Қарындас/Бауырым (Qaryndaş/Bauyrym) – „Schwesterchen/Bruderchen.“

Freundliche Anrede gegenüber Fremden. Wird meist in informellen Situationen verwendet.

Beispiel: „Бауырым, қайда барасың?“ (Bauyrym, qaida barasyñ?) – „Bruder, wohin gehst du?“

6. Тіл алмайтын (Til almaityn) – „ungehorsam“ oder „störrisch“

Kann als leichte scherzhafte Kritik verwendet werden.

Beispiel: „Тіл алмайтын бала екен.“ (Til almaityn bala eken.) – „Er ist ein störrisches Kind.“

7. Қыдыру (Qydyru) – „Ausgehen“ oder „abhängen“

Wird in der Jugendsprache oft verwendet, um einen Abend mit Freunden zu bezeichnen.

Beispiel: „Бүгін кешке қыдырамыз ба?“ (Bügin keşke qydyramyz ba?) – „Wollen wir heute Abend etwas zusammen unternehmen?“.

8. Келесі деңгей (Kelesi deñgei) – „Die nächste Stufe“.

Ein Ausdruck für etwas Cooles und Überlegenes.

Beispiel: „Оның өнері келесі деңгейде.“ (Onyñ öneri kelesi deñgeide.) – „Sein Talent ist auf der nächsten Stufe.“

9. Өзің біл (Özіñ bil) – „Wie du willst“ oder „Entscheide selbst.“

Ein Ausdruck, der in jeder Situation verwendet werden kann, in der man einer Person die freie Wahl lässt.

Beispiel: „Мейрамханаға барамыз ба? – Өзің біл.“ (Meiramhanağa baramyz ba? – Özіñ bil) – „Sollen wir in ein Restaurant gehen? – Wie du willst.“

Die Kenntnis der Umgangssprache wird Ihnen helfen, sich leichter in die lokale Gesellschaft einzufügen und die Gespräche auf den Straßen von Almaty zu verstehen. Aber denken Sie daran, dass es besser ist, Slangausdrücke informell zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein Lächeln und eine freundliche Einstellung sind Ihre besten Helfer in jeder Kommunikation!

Verständnis der kasachischen Kultur

Kasachisch zu lernen ist nicht nur eine nützliche Fähigkeit, sondern auch eine Gelegenheit, ein tieferes Verständnis der kasachischen Kultur zu erlangen. Schon ein paar gelernte Redewendungen können Ihre Kommunikation mit den Einheimischen erheblich verbessern und Ihnen neue Erfahrungen ermöglichen.

Almaty ist eine Stadt mit einer reichen Geschichte und einer pulsierenden Moderne, in der Ihr Wunsch, Kasachisch zu sprechen, geschätzt werden wird. Viel Erfolg beim Erlernen der kasachischen Sprache und einen angenehmen Aufenthalt in Almaty!

Ruslan Mussirep

Übersetzung: Annabel Rosin.