Weiterhin positive Entwicklungen im kasachstanischen Tourismussektor: Sowohl die Anzahl der Inlandstouristen als auch die der internationalen Besucher nimmt im Kasachstan stetig zu. Aber auch die staatlichen Investitionen wachsen, wie kürzlich veröffentlichte Zahlen beweisen.

Ende 2024 überstieg die Zahl der inländischen Touristen zehn Millionen, während die Zahl der internationalen Ankünfte 15 Millionen betrug, was einem Anstieg von fast 60 % im Vergleich zu 2023 entsprach, wie das Ministerium für Tourismus und Sport mitteilt.

Die Einnahmen aus Beherbergungsbetrieben stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um 27 % und erreichten 224 Milliarden Tenge (425,6 Millionen US-Dollar). Die von der Regierung bewilligten Mittel für Investitionen in die Tourismusinfrastruktur haben sich in 2024 verdreifacht, was die starke Unterstützung des Sektors widerspiegelt.

Einer der wichtigsten Schritte war die Ankündigung, dass 2024 zum Jahr des Kasachstan-Tourismus in China erklärt wurde und mit mehr als 30 Veranstaltungen in chinesischen Großstädten das internationale Interesse am größten Land Zentralasiens geweckt wurde. Auch 5. Weltnomadenspiele, die im September 2024 in Astana stattfanden, lieferten Rekordzahlen für die Tourismusbranche der Hauptstadt.

Das Neo-Nomaden-Visum, welches im November letzten Jahres offiziell eingeführt wurde und das Home-Office-Arbeiter und digitale Nomaden anlocken soll, dürfte ebenfalls zu einem weiteren Anstieg der ausländischen Besucherzahlen führen.

Tourismus als Schlüsselsektor der Wirtschaft

Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle in der kasachstanischen Wirtschaft, da er Arbeitsplätze schafft, Investitionen anzieht und Steuereinnahmen generiert. Den neuesten Prognosen zufolge wird die Zahl der Beschäftigten in der Tourismusbranche bis 2029 auf 800.000 ansteigen.

Zahlreiche Regierungsinitiativen haben die touristische Infrastruktur, die Zugänglichkeit des Landes für ausländische Besucher und das Niveau der privaten Investitionen in Tourismusobjekte verbessert. Zu den wichtigsten Projekten des Jahres 2024 gehörten der Tourismusdistrikt von Astana, eine Investition in Höhe von 194 Mrd. Tenge (368,6 Mio. USD), mit der 2.000 Arbeitsplätze geschaffen und jährlich 10 Mrd. Tenge (19 Mio. USD) an Steuern eingenommen werden sollen, sowie das Projekt „Kaspische Riviera“, das ein Investitionsvolumen von 137,4 Mrd. Tenge (261 Mio. USD) in der Region Mangystau erreicht und ein Strandresort mit einem Golfhotel umfasst. Aber auch in Städten wie Almaty und Turkistan werden bestehende Hotelkomplexe modernisiert.

Vereinfachte Einreise für Touristen

„Wir positionieren Kasachstan als ein Land, das offen für die Welt ist. Derzeit können Bürger aus 83 Ländern visumfrei einreisen. Wir planen, diese Regelung auf 100 Länder auszuweiten. Dies erleichtert ausländischen Touristen die Einreise in das Land und fördert das Wachstum der Touristenströme“, so Erschan Jerkinbajew, stellvertretender Minister für Tourismus und Sport.

Trotz dieser positiven Trends steht der Tourismussektor vor Herausforderungen, darunter befindet sich auch die Notwendigkeit, die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern, die Ausbildung im Tourismusbereich voranzutreiben, die touristische Infrastruktur weiter zu verbessern und Kasachstan auf der Weltbühne effektiver als ein attraktives Besuchsziel zu präsentieren.

Globale Erfolgsgeschichten in anderen Ländern zeigen das Potenzial des Tourismus als transformativer Wirtschaftsmotor. Durch die Umsetzung strategischer Maßnahmen und gezielter Initiativen kann Kasachstan den Tourismus zu einem Eckpfeiler seiner Wirtschaft machen.

aro.