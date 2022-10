Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat sich während eines Arbeitsbesuchs im Gebiet Turkestan zu den russischen Flüchtlingen geäußert, die in den letzten Tagen in großer Zahl nach Kasachstan eigereist sind. „Die meisten von ihnen sind wegen einer aussichtslosen Situation zur Ausreise gezwungen“, sagte das Staatsoberhaupt, und kündigte einen humanitären Umgang mit den Ankommenden an: „Wir sollten uns um sie kümmern und ihre Sicherheit garantieren.“ Den russischen Gästen solle Hilfe, aber keine prioritäre Behandlung zugutekommen – und dies nach kasachischen Gesetzen und zu kasachischen Bedingungen. Tokajew äußerte sich bei seiner Reise außerdem zur geopolitischen Lage und bekräftigte dabei Kasachstans Multivektorpolitik. Kasachstan werde weiterhin seine Beziehungen zum „Bündnispartner Russland, dem ewigen strategischen Partner China, seine strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten, seine umfassende Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Bruderstaaten Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadschikistan“ pflegen und weiterentwickeln. Er sei sicher, so Tokajew, dass „eine solche Außenpolitik im Interesse unseres Volkes liegt“.

