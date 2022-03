Monika Iwersen vertritt seit September 2021 die Bundesrepublik Deutschland als Botschafterin in Kasachstan. Vor kurzem stattete sie dem Deutschen Haus und der DAZ-Redaktion gemeinsam mit dem Generalkonsul in Almaty, Mario-Ingo Soos, einen Besuch ab.

Wir haben die Gelegenheit genutzt und der Botschafterin einige kurze Fragen gestellt. Wie Frau Iwersen ihre ersten Monate am neuen Einsatzort erlebte und was die Pläne im aktuellen Jubiläumsjahr sind, sehen Sie in unserem neuen Video.