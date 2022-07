Laut neuen Zahlen zur Bevölkerungszusammensetzung in Kasachstan beträgt der Anteil der Deutschen 0,92 Prozent.

Die Volksversammlung Kasachstans hat im Rahmen ihres Entwicklungskonzepts 2026 neue Zahlen zur Bevölkerungszusammensetzung des Landes bekanntgegeben. Ergebnis: Angehörige der deutschen Minderheit machen 0,92 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Damit sind die Deutschen die siebtgrößte Bevölkerungsgruppe Kasachstans.

Zum ersten 1. Januar 2022 wurden in Kasachstan 19,12 Millionen Einwohner gezählt. Die mit Abstand größte Ethnie bildeten mit 69,03 Prozent Kasachen, gefolgt von Russen (18,47) und Usbeken (3,29). Dahinter folgten Uiguren (1,5), Ukrainer (1,3), Tataren (1,06) und Deutsche. Weitere Bevölkerungsgruppen mit einem Anteil von über 0,5 Prozent waren Türken, Koreaner und Aserbaidschaner.

Insgesamt zeigen die erhobenen Daten zur Bevölkerungsentwicklung seit 2018 ein konstantes Wachstum der Einwohnerzahl. Diese wuchs in den vergangenen drei Jahren um 2,6 Prozent.

Die deutsche Bevölkerung Kasachstans erreichte ihre höchste Zahl offiziell 1989. Damals wurden 957.518 Deutsche gezählt, was 5,82 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Damit lagen die Deutschen kurz vor den großen Auswanderungswellen in den 1990er Jahren an dritter Stelle hinter den Kasachen und Russen.

DAZ