Das kasachische Gesundheitsministerium stellt über 28 Tonnen Medikamente für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine zur Verfügung. Bereits zuvor hatten Bürger Kasachstans privat 40 Tonnen Hilfsgüter gesammelt.

Die ukrainische Bevölkerung erhält auch aus Kasachstan humanitäre Unterstützung. Am Montagmorgen hat ein erstes Flugzeug mit Medikamenten den Flughafen Almaty Richtung Kattowitz in Polen verlassen. Von dort soll die Ware in die Ukraine gebracht werden. An Bord des Fliegers befinden sich unter anderem Antibiotika, Entzündungshemmer, Hustenmittel und Blutdrucksenker. Ein zweiter Flieger mit Medikamenten soll am Dienstagmorgen starten. Insgesamt liefert Kasachstan im Zuge der beiden Flüge über 28 Tonnen Medikamente an die Ukraine. Angeordnet hatte die humanitäre Hilfsaktion Kasachstans Präsident Tokajew auf Bitten der ukrainischen Regierung, wie es in Regierungsverlautbarungen hieß.

Bereits in den Wochen zuvor hatten einfache Bürger Kasachstans eigenständig humanitäre Hilfsgüter für die Kriegsopfer in der Ukraine gespendet. Die Menschen brachten neben Medikamenten auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Hygieneprodukte, aber auch Babykleidung in die ukrainische Botschaft in Nur-Sultan. Am Freitag brachen zwei Lkw mit insgesamt 40 Tonnen an Hilfsmitteln von der kasachischen Hauptstadt Richtung Ukraine auf. „Wir schätzen die Bemühungen und die Energie unserer kasachstanischen Freunde, der Initiatoren und Organisatoren der Hilfssammlungen sehr“, bedankte sich der ukrainische Botschafter in Kasachstan Pjotr Wrublewskij.

cstr.