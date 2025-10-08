Eine Figuren-Ziffer besagt, dass diese Figur jetzt diese Anzahl Zugmöglichkeiten legal hätte, wenn sie am Zug wäre. Welche Figuren stehen auf dem Brett? – Und wer ist die unbekannte Figur auf f1?
wKf1, wDa3 (mit 13 Zugmöglichkeiten), wTh3 (7), wLg3 (6), wSe2 (4), wSf3 (8), wSe7 (6), wSe8 (4), wBc3 (1), sKe6 (2), sTd1 (4), sTb3 (9), sTe4 (5), sLe5 (10), sSe1 (3), sBd3 (2), sBe3 (0), sBg4 (2).