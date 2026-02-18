Weiß am Zug setzt matt in 1 Zug.

Könnte eine unter den vier Unbekannten auf den markierten Feldern auch eine Umwandlungsfigur sein? Wenn ja, welche Figur – wenn nein, warum nicht?

Es gab insgesamt 4 Schlagfälle. wK passt legal nur auf g6. sK passt jetzt nur noch auf h8. Einzige Figur, die matt setzen kann, ist ein Weißer und muss auf d8 stehen (wT oder wD). – 3 sB hatten in sD umgewandelt: der c-Bauer auf c1 (weißer c-Bauer wich hierzu auf die d-Linie aus – Erklärung folgt weiter unten), und die g- und h-Bauern auf g1 (hierbei weißen g-Bauern geschlagen). Der weiße a-Bauer (jetzt auf der b-Linie) schlug einst den schwarzen b-Bauern. – Der schwarze d-Bauer hätte zwar ganz zu Anfang den weißen c-Bauern schlagen können und könnte jetzt als Wandlungsfigur auf a1 stehen, doch dann hätte Schwarz zuletzt keinen Zug in der Partie gehabt. Der letzte Zug von Schwarz muss demnach sKg8xwSh8 gewesen sein aufgrund Abzugsschach wSf7-h8+. Der weiße c-Bauer hatte also einst den schwarzen d-Bauern geschlagen und auf d8 umgewandelt (in wS, womit alle auf dem Brett machbaren Umwandlungen erledigt sind). Daraus folgt: originaler sSa1, originaler wTd8. Weiß setzt matt mit wTd8xsDf8 matt. Auf den markierten Feldern ist keine Umwandlungsfigur, weil hierzu eine solche wegen Bauernmangels nicht mehr herstellbar gewesen war.