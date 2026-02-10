Wer ist die unbekannte Schachfigur auf a7?
Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.
Egal, wer zuletzt gezogen hatte, mit sD, wD, weißem Umwandlungsturm oder wL auf a7 lässt sich die Partie nur ein paar Züge rückwärts auflösen, dann kommt der Punkt, dass Weiß zuletzt nicht mehr gezogen haben konnte. Insbesondere kann der (letzte) weiße Zug nicht wBg2-g3 gewesen sein, weil dann der wLa8 illegal wäre. Daraus folgt: wSa7 (bietet Schach). Dieser wS machte den letzten Zug in der Partie, die sich nun auch nach rückwärts auflösen lässt. Der weiße h-Bauer wandelte einst um auf g8 in wS (hierzu sD auf g7 geschlagen). – Das Auflösen nach rückwärts ist zwar keine einfache Sache, dennoch aber möglich. Doch danach ist hier nicht gefragt.