Beim letzten Zug wurde ein Läufer geschlagen. Wie?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Auf dem Brett fehlen 5 Figuren (wT, wB, sD, sT, sL). – Der weißfeldrige sL konnte zuletzt legal nirgendwo geschlagen worden sein, auch nicht mit wBa2xLb3, weil dann beide wT in ihren Eckbereichen geschlagen worden waren, der wTa8 wäre eine Umwandlungsfigur, doch wen soll dann der sBg5 geschlagen haben? Daraus folgt: Zuletzt wurde ein wL geschlagen. Der weiße a- oder c-Bauer musste umgewandelt haben. – Umwandlung auf weißem Feld? Zwei Schwarze wurden hierzu geschlagen (sT, sD), der wBb3 schlug den weißfeldrigen sL, doch wen soll dann der sBg5 geschlagen haben? Daraus folgt: Zuletzt wurde ein schwarzfeldriger wL geschlagen (eine Umwandlungsfigur, wozu einst ein Schwarzer geschlagen worden war, z.B. die sD). Da der wTh1 einst in seinem Eckbereich geschlagen worden war (erster nachweisbarer Schlagfall bei Weiß), muss der letzte Zug sBh6xwLg5 gelautet haben (zweiter nachweisbarer Schlagfall bei Weiß).