Liebe deutsche Jugend Kasachstans, liebe Freundinnen und Freunde des VDJK, herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag! Seit drei Jahrzehnten zeigt ihr, was möglich ist, wenn die Jugend sich vernetzt und Dinge anpackt: Ihr bündelt Jugendklubs in ganz Kasachstan und schafft auf diese Weise jedes Jahr ganz viele interessante Projekte! Mit diesen Projekten stärkt ihr nicht nur die Jugend, sondern fördert auch die deutsche Sprache, haltet die Geschichte und Kultur der Deutschen in Kasachstan sichtbar, übernehmt Verantwortung und baut Partnerschaften aus und auf.

Und das Beste: Ihr macht das nicht als bloße Folklore, sondern als tolle Unterstützung für junge Menschen, damit sie ihren Weg gehen und gleichzeitig ihre Identität behalten können. Genau da fühlen wir uns als Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der FUEN direkt mit euch verbunden, vor allem auch mit unserer Jugend, deren Teil wir vor Jahren noch waren: Wir wissen, wie viel es bringt, wenn junge Menschen sich organisieren, sich gegenseitig zu Höchstleitungen anspornen und ein Netzwerk haben, aus dem sie schöpfen können.

Deshalb sagen wir: Respekt für eure Arbeit seit 1996! Danke an alle, die das aufgebaut haben, und an alle, die heute weitermachen. Wir wünschen euch weiterhin ganz viele junge Leute, die anpacken, Projekte, die funktionieren, und ein Jubiläumsjahr, das neue Energie bringt! Herzlichen Glückwunsch aus der AGDM! Macht weiter so!