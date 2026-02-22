Drei Jahrzehnte engagierte, lebendige und inspirierende Jugendarbeit – das ist ein großartiger Meilenstein, auf den ihr mit Recht stolz sein könnt.

Als JSDR e.V. verbindet uns weit mehr als ein Partnerschaftsabkommen. Uns verbinden gemeinsame Projekte, unzählige Begegnungen, Sprachassistenzen, Jugendaustausche und vor allem echte Freundschaften. Über die Jahre ist aus der Zusammenarbeit ein vertrauensvolles Miteinander gewachsen, das von Offenheit, Engagement und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Viele unserer Mitglieder sind selbst Aussiedlerinnen und Aussiedler aus Kasachstan. Umso stärker spüren wir die besondere Nähe zwischen unseren Organisationen – menschlich wie

kulturell.

Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur, zur Stärkung junger Menschen und zum lebendigen Austausch zwischen unseren Ländern.

Wir danken euch für die gemeinsame Zeit, für euer Vertrauen und eure Freundschaft – und freuen uns auf viele weitere Jahre voller Ideen, Projekte und Begegnungen.

Auf die nächsten 30 Jahre! Euer JSDR e.V.

HFDO, Vorsitzende Prof. Dr. Olga Litzenberger: „30 Jahre voller Leidenschaft, ehrenamtlichem Engagement und Gemeinschaft. VDJK herzlichen Glückwunsch zum 30. Jubiläum. Drei Jahrzehnte Vereinsarbeit zeugen von Kontinuität und starkem Zusammenhalt. Wir gratulieren dem Vorstand und allen Mitgliedern zum 30. Jubiläum und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.“

LMDR München, Vorsitzender Dr. Johannes Derzap: „Anlässlich des 30-jährigen Bestehens gratulieren wir dem VDJK recht herzlich. Wir würdigen die engagierte Arbeit der vergangenen Jahrzehnte, die das Leben in unserer russlanddeutschen und kasachischdeutschen Gemeinschaft maßgeblich bereichert hat. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre!“