Die Zukunft unserer Kinder hängt davon ab, was wir jetzt in sie investieren. Was im Leben wertvoll ist und was nicht, wie man stark und gleichzeitig tugendhaft ist, wie man Verantwortung für sein Handeln trägt – all dies muss mit Kindern besprochen werden. Deshalb haben wir unser aktuelles Video den christlichen Jugendcamps gewidmet. Solche Veranstaltungen bilden eine Brücke zwischen Deutschland und Kasachstan und sind eine Bestätigung dafür, wie Religion, Kultur und der Wille zum Guten Menschen aus verschiedenen Ländern vereinen.