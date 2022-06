Zur Zeit kommen im schweizerischen Davos Unternehmensvertreter sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen. Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in dem Alpendorf findet in diesem Jahr zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt statt und steht inhaltlich voll und ganz unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine. Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew ist zwar persönlich nicht anwesend, ließ sich aber am Dienstag online zuschalten. In seiner Ansprache an die Teilnehmer ging Tokajew dabei auf eine Reihe von aktuellen globalen Fragen ein, die von der Ukraine bis hin zur Covid-19-Pandemie reichten. Zudem betonte er Kasachstans Einsatz für das Erreichen von internationalen Zielen bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Umweltschutz. Eine besondere Rolle nehme dabei der Ausbau von „grünen Energien“ ein, so Tokajew: „Die Entwicklung einer ‚grünen‘ Wirtschaft, die Erhöhung der Energieeffizienz und die Entwicklung des erneuerbaren Energiesektors sind Prioritäten unserer Strategie zur kohlenstoffarmen Entwicklung, die einen optimalen Weg hin zur Emissionsneutralität bis 2060 sicherstellt.

