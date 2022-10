Am 5. Oktober 2022 um 16:00 Uhr findet im Staatlichen A.-Kastejew-Kunstmuseum die Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel „Von Dürer bis Eifert. Ausstellung der Kunstwerke deutscher Künstler aus dem Besitz des Staatlichen A.-Kastejew-Kunstmuseums“ statt.

Die Ausstellung wird Werke, die von deutschen Künstlern in der Zeit vom 15. bis zum 21. Jahrhundert geschaffen wurden, aus der Sammlung des Museums präsentieren. Das „Land der Philosophen und Dichter“, wie man Deutschland nennt, hat der Welt eine Reihe herausragender Denker, Komponisten, Schriftsteller und Künstler geschenkt. Die unsterblichen Schöpfungen von Bach, R. Wagner, I. Kant, F. Schiller, J. Goethe, A. Dürer, H. Friedrich sind auch heute noch Quellen wundersamer Offenbarungen, tiefer Gedanken und hoher Gefühle. Ein charakteristisches Merkmal der deutschen bildenden Kunst sind realistische und stark vergeistigte Bilder, das Streben der Künstler nach einem philosophischen Verständnis aller Erscheinungen der sie umgebenden Welt. Wie Goethe schrieb, kann nur derjenige ein wahrer Künstler werden, dem es gelingt, „die ganze Welt zu beherrschen und ihr einen Ausdruck zu verleihen“.

In der Exposition sind zu sehen die fein ausgeführten Repräsentations-Paarporträts des russischen Kaisers Paul I. und seiner Gemahlin Kaiserin Maria Fjodorowna (geborene Sophie Dorothee Auguste Luise Prinzessin von Württemberg) von Ignatz Klauber (1753–1817), der 1796 nach Russland eingeladen wurde, um an der Kaiserlichen Kunstakademie in Sankt Petersburg Gravierkunst zu lehren. Zu seinen Schülern gehörten später so berühmte Graveure wie N. Utkin, A. Uchtomski, Je. Skotnikow und andere. Der in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschende neoklassizistische Stil ist durch die Büste „der Prinzessin Louise“ des berühmten deutschen Bildhauers I. Schadow (1764–1850) vertreten. Fein und meisterhaft ausgeführt ist die Aquarellminiatur auf Knochen von Johann Möller (1814–1885) „Das Gruppenbildnis der Familie Alexanders II.“.

Die bildende Kunst des 19. Jahrhunderts ist durch Gemälde in den in Deutschland aufgekommenen Stilen der Romantik und des Biedermeier vertreten. Das Pastell „Porträt eines Militärs“ von A. Molinari (1772–1831), dem Lieblingskünstler der russischen Aristokratie, zeichnet sich durch seine Lebendigkeit aus. Bemerkenswert in ihrer Eindringlichkeit ist die Berglandschaft von Schulz. Im Bereich der Ausstellung für Malerei zieht das kleine Gemälde „Im Atelier eines Künstlers“ von Andreas Achenbach (1815–1910) aus der Düsseldorfer Schule die Aufmerksamkeit auf sich. Interessant sind die Porträtwerke von B. Denner und F. Winterhalter. Die demokratischen Tendenzen in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts fanden ihren Ausdruck in der Landschaftsmalerei von A. Schilder (1861–1919).

Ein gesonderter Bereich der Ausstellung zeigt Werke von Künstlern deutscher Nationalität, die in den 1930er- und 1940er-Jahren nach Kasachstan kamen oder umgesiedelt wurden. Er enthält die in ihrer Ausführung bemerkenswerten Gemälde von A. Rittich (1889–1945), dem Absolventen der Akademie der Bildenden Künste München, der 1933 nach Alma-Ata kam. Zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges wurden auf Anordnung der Regierung Hunderttausende von Sowjetbürgern deutscher Nationalität in die Republik Kasachstan umgesiedelt. Unter ihnen waren so bekannte Künstler wie W. Eifert (1884–1960), A. Fonwisin (1883–1973), L. Brümmer (1889–1971), deren Werke sich durch die Feinheit der Ausführung und die Raffinesse der koloristischen Lösung auszeichnen. Die Ausstellung schließt mit Werken von Künstlern aus dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Der Betrachter kann die Werke von I. Brauer, Ju. Hummel, N. Ginsburg und N. Bube kennenlernen.

Diese Ausstellung wurde auf Initiative des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland (BKDR, Nürnberg, Deutschland) organisiert, das einen virtuellen 3D-Rundgang durch die Exposition vorbereiten wird, um die bemerkenswerten Werke deutscher Künstler einem breiten internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Amir Dshadaibajew, Doktor der Kunstwissenschaft, führender wissenschaftlicher Mitarbeiter des Staatlichen A.-Kastejew-Kunstmuseums, Kurator der Ausstellung