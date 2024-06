Am Freitag geht sie endlich los, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und obwohl Kasachstan die Qualifikation für das Turnier knapp verpasst hat und als Vierter von sechs in der Gruppe H ausschied, herrscht insbesondere in Almaty eine gewisse Vorfreude. Immer mehr Menschen in der Innenstadt tragen die Trikots ihrer Favoriten und freuen sich auf spannende Partien, die sie durch die Nächte des nächsten Monats begleiten werden. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen fünf Bars mit einem angenehmen Ambiente vor, in denen man gut mit seiner Lieblingsmannschaft mitfiebern kann.

Sportplus Bar

Die Sportplus Bar an der Tole-Bi-Straße 12 bietet einen schönen Außenbereich mit Sonnenschirmen und einer großen Leinwand an der Hausfassade, der allerdings leider nicht für jedes Spiel genutzt wird. Der Kundenstamm in dieser Bar ist sehr international und die Getränke preiswert und lecker.

Shakespeare Pub

Das Shakespeare an der Dostyk-Allee 40 vereint Pub-Feeling mit indisch-pakistanischer Küche und ist damit ein attraktiver Treffpunkt für ein internationales wie einheimisches Publikum. Um sich auf die EM-Spiele, die auf mehreren Großbildschirmen gezeigt werden, einzustimmen oder die Halbzeitpausen zu überbrücken, kann man wahlweise Billard oder Dart spielen. Die Preise für Speis und Trank sind im Vergleich mit anderen bekannten Pubs in Almaty verhältnismäßig erschwinglich. Auch beliebt bei Skatspielern, die sich einmal die Woche dort treffen und am kommenden Samstag sogar ein internationales Skatturnier veranstalten!

Stolichniy

Das Sportcafe Stolichniy an der Ablai-Khan-Allee 92 ist komplett dem Sport gewidmet. Im gesamten Gebäude befinden sich auf zwei Stockwerken über 20 Bildschirme und zahlreiche Fanschals, Sportutensilien und Vereinsbanner. Selbst auf Bayern- und BVB-Kissen kann man es sich gemütlich machen. Es gibt private VIP-Lounges und ausfahrbare Leinwände für besondere Spiele, die zwei Bildschirme auf einmal überdecken können. Speisen, Kaffee, alkoholische Getränke, kleine Snacks, gratis WLAN, sowie eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen für Shishas – in dieser Sportbar fehlt es einem an nichts. Dank der gepolsterten, offenen Sitzecken ist es auch nicht schwer, sich bei anderen Fans dazuzusetzen und Anschluss zu finden, falls man alleine unterwegs sein sollte.

Sportbar Chelsea

Die Sportbar Chelsea an der Straße Aqan Seri kosheri 156 ist wahrscheinlich die parteiischste in dieser Liste. Das Logo des Londoner Fußballclubs schmückt das Haus und macht die Fanliebe der Besitzer für alle Gäste deutlich sichtbar. Abseits der Bar liegt ein Fußballplatz, was vor Allem für Leute, die auch selber noch gerne ein bisschen Fußball spielen, sehr attraktiv sein dürfte. Zum Abkühlen steht sogar ein Swimmingpool auf dem Komplex. Ein Nachteil der Bar sind jedoch die weite Entfernung vom Zentrum und die Öffnungszeiten, denn sie hat gewöhnlich nur bis 23 Uhr geöffnet, was aufgrund der Zeitumstellung nur für die frühen Gruppenspiele der Europameisterschaft um 19 Uhr reicht.

Tribune

Das Tribune hingegen hat einen wunderbaren Standort am Fuße der Almaty-Türme und bietet ein breites Angebot an Kaffee, Soft- und alkoholischen Getränken. Nebenbei ist das Tribune auch noch ein Restaurant und bietet Burger, Nudeln, Reis und viele weitere Speisen an. Der zentrale Standort ist ideal, um den Fußballabend mit anderen Aktivitäten in der Innenstadt zu verbinden.

Weitere Möglichkeiten

Auch bei Expats beliebte Einrichtungen wie das Novotel oder der Biergarten Paulaner bieten Public Viewing an.

Fußball von der Couch aus genießen

Für alle, die die Spiele doch lieber bequem von Zuhause aus schauen wollen und es mit Deutschland halten, sind hier noch einmal alle Spieltermine mit kasachischer Zeit in der Vorrunde aufgezählt:

Deutschland – Schottland läuft am Freitag, den 14. Juni ab 0 Uhr nachts online kostenlos in der ZDF-Mediathek.

Deutschland – Ungarn gibt es am 19. Juni ab 21 Uhr kasachischer Zeit in der ARD-Mediathek zu sehen.

Das letzte Gruppenspiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni um 0 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Fußball begeistert weltweit und bringt Menschen der unterschiedlichsten Kulturen zusammen. Egal ob wir die Spiele lieber alleine oder in der Gruppe schauen, wir können uns auf einige großartige Fußballnächte freuen, ehe am 14. Juli das große Finale in Berlin bestritten wird!

Hauke Schenck

