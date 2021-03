An diesem Sonntag, dem 21. März, feiern die Menschen in Kasachstan ihr Nauryz. Wie im Vorjahr sind leider auch in diesem Jahr wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen abgesagt. Allerdings können diese Einschränkungen nicht die traditionelle Freude darüber trüben, dass der langersehnte Frühling nun angebrochen ist.

Immerhin kann man weiter im engsten Familienkreis feiern und im Online-Format Konzerte sowie andere tolle Veranstaltungen erleben: Quiz-Shows, Verlosungen, Wettbewerbe, Wohltätigkeitsaktionen, Flashmobs und Ausstellungen – alles, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen. Man kann sich aus allen Ecken der Welt zu diesem Fest gratulieren, das für ganz Zentralasien von großer Bedeutung ist.

Als Fest der Güte, der Barmherzigkeit und der Erneuerung der Natur stieg Nauryz aus den Tiefen der Jahrhunderte empor. Man verbindet mit ihm die Hoffnung auf ein neues, erfolgreiches und ergiebiges Jahr. Obwohl zu Sowjetzeiten in Vergessenheit geraten, erlebte es im unabhängigen Kasachstan unter der Führung des Ersten Präsidenten Nursultan Nasarbajew eine Wiedergeburt. Für die Menschen in Kasachstan ist die Rückkehr des Festes in ihr Leben auch ein wertvoller Beitrag zum nationalen Kulturschatz. Jedes Volk ist schließlich stolz auf seine Bräuche, schöpft daraus Kraft und Inspiration, und gibt diese behutsam an die folgenden Generationen weiter.