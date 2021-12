Olaf Scholz ist neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannte den SPD-Politiker am Mittwoch zum Regierungschef. Scholz tritt als neunter Bundeskanzler die Nachfolge von Angela Merkel an.

In geheimer Abstimmung im Bundestag erhielt Scholz 395 von 707 abgegebenen Stimmen. 369 waren nötig. Es gab 303 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen, 3 Stimmen waren ungültig. SPD-Politiker Scholz nahm die Wahl an. Er ist damit der vierte Bundeskanzler seiner Partei in der Geschichte der BRD. Auch das Scholz‘ Kabinett wurde am Mittwoch vereidigt. Die erste Ampel-Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik kann damit die Arbeit aufnehmen.