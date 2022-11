Weihnachten steht bald wieder vor. Die besinnliche Jahreszeit ist ein guter Anlass, um neue Backrezepte auszuprobieren. Etwa das für einen Pflaumenkuchen unserer Kollegin im Deutschen Haus Almaty, Ljudmilla Nabokowa.

Zutaten:

250 g Mehl

125 ml Milch

125 g Zucker

6 g Backpulver

50 g Butter

2 Eier

eine Prise Salz

Füllung:

650 g geschnittene Pflaumen,

2 EL Mehl

Zubereitung:

1. Eier mit Zucker und einer Prise Salz schlagen, bis sich die Farbe ändert und das Volumen erhöht.

2. Butter hinzfügen und noch einmal schlagen.

3. Milch, Mehl und Backpulver in drei Schritten hinzufügen und alles gut mit dem Mixer umrühren.

4. Backpapier auf den Formboden legen (D-26 sm), den Boden und die Seiten mit Butter einfetten.

5. Den Teig auslegen und in der Form verteilen.

6. Die Pflaumen darüber legen und mit Rohrzucker und Streusel bestreuen.

7. Ofen auf 200 Grad vorheizen und den Kuchen 50-55 backen lassen.

*Pflaumen in eine Reihe legen. Streusel sofort vorbereiten und in den Kühlschrank stellen.