Seit 30 Jahren besteht der Verband der deutschen Jugend Kasachstans (VDJK), der viele Clubs im ganzen Land vereint. Anlässlich dieses Jubiläums sprechen wir mit den Leiterinnen und Leitern über ihre Motivation für die Jugendarbeit und über die Herausforderungen, denen sie heute begegnen. Diesmal im Gespräch: Anna Schneider, Leiterin des Clubs „Spitze” in Schachtinsk in der Nähe der Stadt Karaganda.

Liebe Anna, wie bist du selbst in deinen Jugendclub gekommen und was hat dich dort gehalten?

Ich bin auf Initiative meiner Schwester in meinen Jugendclub gekommen. Sie war die erste Leiterin des Clubs SPITZE und hat mich durch ihre Begeisterung und ihr Engagement so sehr inspiriert, dass auch ich Teil des Clubs werden wollte.

Was mich dort gehalten hat, war vor allem die besondere Atmosphäre. Ich habe mich von Anfang an wohl und willkommen gefühlt. Außerdem haben mich die Menschen, die gemeinsamen Aktivitäten und die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, zusätzlich motiviert, weiterhin dabei zu bleiben. Mit der Zeit ist der Jugendclub für mich zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden.

Welche Aufgaben hast du als Leiterin und wie sieht dein Alltag im Jugendclub aus?

Als Leiterin des Jugendclubs bin ich für die Organisation und Koordination unserer Aktivitäten verantwortlich. Ich plane unsere Veranstaltungen, organisiere diverse Projekte, arbeite dabei stets mit den Clubmitgliedern zusammen und versuche, neue Ideen umzu-

setzen.

Ein wichtiger Teil meiner Aufgabe ist es auch, die Motivation der Jugendlichen weiter zu stärken, ihre vielfältigen Interessen zu fördern und jedem die Möglichkeit zu geben, sich bei uns angemessen einzubringen. Mein Alltag ist sehr abwechslungsreich: Es gibt immer etwas zu planen, zu besprechen oder zu organisieren. Dabei lerne auch ich ständig dazu und sammle neue Erfahrungen.

Was ist aktuell die größte Stärke eures Jugendclubs?

Ich denke, die größte Stärke unseres Jugendclubs liegt in den Jugendlichen selbst. Wir sind alle unterschiedlich, haben verschiedene Interessen, Perspektiven und Erfahrungen. Gerade diese Vielfalt macht unseren Club besonders.

Wir lernen voneinander, tauschen Ideen aus und unterstützen uns gegenseitig. Jeder kann etwas Eigenes einbringen und dadurch die Gemeinschaft bereichern. Ich glaube, dass genau diese Vielfalt und unser Zusammenhalt die größte Stärke der „Spitze“ sind.

Welche Herausforderungen begegnen euch in der Jugendarbeit vor Ort?

Eine der größten Herausforderungen ist es, das Interesse und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen langfristig aufrechtzuerhalten. Jeder hat seinen eigenen Alltag, seine Verpflichtungen und spezifische Interessen. Deshalb ist es manchmal nicht einfach, alle für gemeinsame Aktivitäten zu begeistern.

Wir versuchen jedoch, die Jugendlichen aktiv einzubeziehen, ihnen Projekte und Veranstaltungen anzubieten, die für möglichst viele interessant sind, und ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Ideen umzusetzen. Ich finde es wichtig, dass jeder nicht nur ein Teilnehmer ist, sondern sich als aktiver Teil des Clubs fühlt.

Welche Bedeutung hat der Jugendclub für junge Menschen in deiner Region?

Ich glaube, dass unser Jugendclub für viele Jugendliche eine sehr große Bedeutung hat. Für sie ist die „Spitze“ nicht einfach nur ein Ort, an dem Veranstaltungen stattfinden, sondern vielmehr eine zweite Familie.

Hier können sie neue Menschen kennenlernen, Freundschaften schließen, ihre Interessen entdecken und sich als Persönlichkeit weiterentwickeln. Der Club bietet ihnen einen Raum, in dem sie sich frei ausdrücken, ihre Ideen teilen und sich gegenseitig unterstützen können.

Was bedeutet dir das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans persönlich?

Das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans bedeutet für mich sehr viel. Es steht für 30 Jahre gemeinsamer Arbeit, Engagement, Entwicklung und unzähliger Erfahrungen.

Für mich ist es besonders schön, Teil einer Organisation zu sein, die über so viele Jahre hinweg junge Menschen zusammengebracht, unterstützt und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet hat.

Dieses Jubiläum erinnert uns daran, wie viel bereits erreicht wurde, und es motiviert uns, diese Arbeit fortzusetzen, neue Ideen umzusetzen und die Zukunft der Jugendbewegung aktiv mitzugestalten.

Wenn du in die Zukunft blickst: Was wünschst du dir für deinen Jugendclub und für die Jugend in Kasachstan?

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unser Jugendclub „Spitze“ weiterhin wächst, sich weiterentwickelt und noch mehr junge Menschen erreicht. Ich wünsche mir viele neue Projekte, interessante Begegnungen und natürlich ein starkes Team, in dem sich jeder wertgeschätzt und willkommen fühlt.

Der Jugend in Kasachstan wünsche ich noch mehr Möglichkeiten, ihre Ideen zu verwirklichen, ihre Talente zu entdecken und ihre Ziele zu verfolgen. Ich hoffe, dass die jungen Menschen unseres Landes mutig bleiben, Initiative zeigen und keine Angst davor haben, etwas Neues auszuprobieren. Denn ich glaube, dass die Jugend nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart unseres Landes gestaltet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Annabel Rosin.