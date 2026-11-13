Dr. Gisela Zimmermann, Leiterin der DAAD-Außenstelle in Zentralasien, spricht im Interview mit uns über die internationale Mobilität zwischen Zentralasien und Deutschland. Sie erklärt, worin die Herausforderungen eines Aufenthalts liegen und warum das Interesse der zentralasiatischen Region am Austausch mit Deutschland stetig zunimmt.

Frau Zimmermann, wie würden Sie den aktuellen Stand der akademischen Mobilität in Zentralasien beschreiben?

Das Interesse von zentralasiatischen Studierenden an einem Studium im Ausland ist generell sehr hoch. Wir haben aktuell mehr als 4.000 Studierende aus Zentralasien, die in Deutschland studieren. Davon kommen mehr als 50 Prozent aus Kasachstan. Auch das Interesse der deutschen Hochschulen an Zentralasien steigt.

Der DAAD ist schon seit der Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten in der Region durch Lektorinnen und Lektoren vertreten und hat neben individuellen Stipendien auch Kooperationen zwischen deutschen und zentralasiatischen Hochschulen gefördert. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Zentralasien hat sich zum Teil auch aus den einstigen sowjetischen Partnerschaften mit der DDR entwickelt. Auch innerhalb dieser Kooperationen gibt es Möglichkeiten, mit einem Stipendium für ein oder zwei Semester in Deutschland zu studieren.

Ein herausragendes Bespiel ist die Deutsch-Kasachische Universität (DKU), an der regelmäßig Studierende an die deutschen Partnerhochschulen gehen. Für uns ist Zentralasien eine strategisch wichtige Region, daher gibt es seit 2025 auch eine regionale Außenstelle in Bischkek, die wir Ende September feierlich eröffnet haben.

Welche Möglichkeiten bestehen für Studierende und akademische Fachkräfte aus Zentralasien?

Das Studium in Deutschland bleibt für viele internationale Studierende eine interessante Erfahrung, die akademisch wie persönlich viele Chancen bietet. Zum einen können Studierende aus einem Angebot von über 21.000 Studiengängen wählen, sofern sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Zum anderen können sie auch zwischen klassischen Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wählen und somit ihren Schwerpunkt auf eher theoretische oder aber auf praxisorientierte Inhalte legen.

Insbesondere bei Masterstudiengängen in Deutschland besteht ein breites englischsprachiges Angebot, was Studierenden mit geringeren Deutschkenntnissen entgegenkommt. Natürlich kann es nicht schaden, wenn man bereits vor der Ankunft über gute Deutschkenntnisse verfügt. Das wird auch von potenziellen Arbeitgebern gerne gesehen und macht die Integration langfristig einfacher.

Wie hat sich der akademische Austausch mit Zentralasien über die Jahre entwickelt?

In den letzten zehn Jahren sind über 14.000 Personen vom DAAD gefördert worden, davon allerdings nur circa 2.400 Deutsche. Die Nachfrage aus Zentralasien ist also höher als die aus Deutschland. Wir sehen vor allem eine kontinuierlich hohe Nachfrage von Studierenden der wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtungen, aber auch bei technischen Studiengängen nimmt das Interesse stetig zu.

Es gibt aber auch Überraschungen. Letztes Jahr haben wir ein besonders starkes Interesse an den Rechtswissenschaften von Studierenden aus Usbekistan beobachtet. Das hat uns gefreut, und es unterstreicht einmal mehr, dass wir ausdrücklich Bewerbungen aller Fachrichtungen begrüßen.

Worin bestehen die größten Hindernisse für die internationale Mobilität von Studierenden in und aus Zentralasien?

Mobilität findet ja nicht nur über die DAAD-Programme statt, die Außenstelle berät auch Selbstzahler. Die größte Herausforderung hier stellen eindeutig die Sprachkenntnisse dar. Wir stellen immer wieder fest, dass die Deutschkenntnisse der Studienbewewerber*innen gerade für die Bachelorstudiengänge, die ganz überwiegend deutschsprachig sind, nicht ausreichen. Deutsch sollte daher in den Schulen gestärkt werden – auch die Wahl als erste Fremdsprache sollte möglich sein. Das Finden von preiswertem Wohnraum in Deutschland ist natürlich nicht nur für Studierende aus Zentralasien ein enormes Problem, gerade in den Ballungsgebieten und Großstädten.

Wir ermutigen daher die Interessenten dazu, auch kleinere Hochschulen in Betracht zu ziehen, um das in Großstädten akute Wohnungsproblem zu umgehen. Oftmals sind die kleineren Hochschulen von einer persönlichen Atmosphäre geprägt, was das Ankommen und das Sich-Hineinfinden erleichtert, und sie bieten oft ebenso spannende Studiengänge an wie die größeren Universitäten.

Wir wünschen uns natürlich, dass mehr Deutsche nach Zentralasien kommen und die Region für sich entdecken. Dafür ist allerdings ein Angebot von englischsprachigen Studiengängen an den hiesigen Universitäten erforderlich, die die meisten Studierenden kein Russisch sprechen, noch viel weniger die jeweilige Nationalsprache. Beim Austausch im Rahmen von Hochschulkooperationen ist auch wichtig, dass eine gegenseitige Anerkennung der absolvierten Module möglich ist.

Warum also sollten sich deutsche Studierende für ein Studium in Zentralasien entscheiden und womit sind ihre Erwartungen verbunden?

Realistisch betrachtet, werden sich die wenigsten Studierenden für ein ganzes Studium in Zentralasien entscheiden, denn dafür sind die Hochschulsysteme einfach viel zu verschieden. Mobilität von Deutschland nach Zentralasien wird sich hauptsächlich innerhalb von Projekten abspielen, in denen Studienabschnitte in Ausland absolviert werden. Da aber besteht auf jeden Fall ein hohes Wachstumspotenzial, gerade auch an aktuellen Themen wie Wassermanagement und künstlicher Intelligenz.

Für deutsche Studierende sind daher vor allem Kurzzeitaufenthalte im Rahmen von DAAD-Stipendien interessant. Die Studierenden tauchen in eine neue Kultur und Sprache ein, die sie bisher nicht kannten. Wir möchten die Mobilität deutscher Studierender in Richtung Zentralasien weiter steigern. Sie haben daher auch sehr gute Chancen, ein individuelles DAAD-Stipendium für Zentralasien zu erhalten, wenn sie derzeit an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind.

In welchen Bereichen sehen Sie Wachstumsmöglichkeiten für den DAAD in Zentralasien?

Deutsche Universitäten beantragen regelmäßig auch Förderung für neue Kooperationen beim DAAD. Das Interesse steigt auch deshalb, weil Kooperationen mit Russland nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr gefördert werden. Das Interesse zentralasiatischer Universitäten an der Zusammenarbeit mit Deutschland ist ungebrochen hoch.

An einem von der Universität Hallen-Wittenberg organisierten Zentralasienforum im Februar dieses Jahres haben mehr als 50 deutsche Hochschul- und Forschungsinstitutionen teilgenommen. Diese Entwicklung freut uns, und wir unterstützen sie aktiv.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Rupert Hess.